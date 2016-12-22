На международной конференции российские медики рассказали о лечении рака методом СТЛТ

В рамках международной конференции, прошедшей на территории РОНЦ им. Н. Н. Блохина, российские медики представили доклады о лечении рака методом стереотаксической лучевой терапии (СТЛТ).

Выдающимся примером исследований стало проведенное впервые в России лечение рака почки методом стереотаксической лучевой терапии.

До недавнего времени единственным эффективным методом лечения рака почки была хирургия. Оперативное вмешательство остается "золотым" стандартом лечения рака. Однако важно учитывать, что не все пациенты способны перенести операцию. Это может быть связано с параметрами онкологического заболевания или наличием у пациента других заболеваний, не позволяющих перенести наркоз и хирургическое вмешательство. Классическая лучевая терапия в лечении рака почки малоэффективна в связи с низкой чувствительностью опухоли к традиционным режимам облучения.*

В рамках исследований пятеро пациентов получили стереотаксическую лучевую терапию по поводу рака почки в Центре лучевой терапии "ОнкоСтоп". Для проведения процедур использовалась установка "КиберНож". В результате лечения достигнут локальный контроль опухоли (опухоль остановилась в развитии или уменьшилась), отсутствует метастазирование. У всех пятерых пациентов, включая больных раком единственной почки, сохранена полноценная почечная функция на протяжении всего периода наблюдения.

Благодаря внедрению метода стереотаксической лучевой терапии больным с диагнозом рак почки стал доступен новый метод лечения.

Метод стереотаксической лучевой терапии (СТЛТ) имеет преимущества перед классической дистанционной лучевой терапией (ДЛТ) в том, что облучение опухоли происходит максимально точно, практически не поражая здоровую ткань. В отличие от ДЛТ лучевая нагрузка резко падает на границе "опухоль - здоровая ткань", что особенно важно при раке почки и чрезвычайно важно при раке единственной почки, так как в такой ситуации только СТЛТ позволяет подвести к опухоли необходимую дозу, не повредив ионизирующим излучением здоровую ткань органа. Это достигается за счет сверхточной укладки пациента и использования множественных пучков, в том числе и в разных плоскостях (в частности, на аппарате "КиберНож"). Более того, при облучении на "КиберНоже" положение "мишени" отслеживается и в процессе облучения, при этом происходит автоматическая коррекция на возможные смещения при дыхательных движениях и непроизвольных движениях пациента. В совокупности точность позиционирования колеблется в пределах долей миллиметра и долей градуса.

Лечение обычно проводится несколькими фракциями (от 1 до 6) с высокими разовыми дозами излучения, что дает лучший эффект, чем при классической дистанционной лучевой терапии (ДЛТ).

Благодаря отсутствию анестезии и, как следствие, реабилитационного периода данный метод позволяет провести курс лечения за один-пять дней. У больных с противопоказаниями к операции и размером опухоли свыше 3-4 см он по сути является единственно возможным локальным методом лечения. Пациентам метод СТЛТ позволяет оставаться дееспособными, так как проводится в один или несколько сеансов длительностью не более 90 минут, не требует госпитализации (проводится амбулаторно).

Метод стереотаксической лучевой терапии, по данным исследований российских и зарубежных специалистов, может использоваться при лечении локализаций опухолей по всему телу, в особенности первичный рак простаты, первичный рак легкого, метастатическое поражение головного мозга, а также опухоли костной ткани, в том числе позвоночника, гепатоцеллюлярный рак или первичный рак печени и пр.

В детской нейроонкологии показания к СТЛТ расширяются, так как лечение происходит максимально локализованно и позволяет сохранить когнитивную функцию, функции гипофиза и слуха, а также снизить вероятность наведенной опухоли, что особенно важно для растущего организма.

СТЛТ может применяться как продолжение лечебных мероприятий после хирургической операции или как самостоятельный метод лечения. А для пациентов неоперабельных по параметрам онкологии или наличию других заболеваний, которые не могут перенести наркоз и хирургическое вмешательство, СТЛТ в ряде случаев является единственным методом лечения.

Четырехлетнее исследование по применению метода стереотаксической лучевой терапии специалистами РОНЦ им. Н. Н. Блохина и Центра лучевой терапии "ОнкоСтоп" проводилось с использованием аппарата "КиберНож" компании Accuray. В отличие, например, от "Гамма-ножа", который используется только для лечения опухолей головного мозга, а при проведении процедуры требуется анестезия и жесткая фиксация головы пациента, на "КиберНоже" можно проводить лечение опухолей любой локализации. Анестезии при этом не требуется.

Центр лучевой терапии "ОнкоСтоп" готов предоставить дополнительную информацию, изображения или комментарии спикеров.

Пресс-служба Центра лучевой терапии "ОнкоСтоп"

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*По данным исследований отечественных и зарубежных ученых, при классической дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) нарушаются функциональные свойства почки, если доставить нужную дозу облучения. Снижение же дозы приводит к тому, что раковые клетки не погибают, что делает лечение бессмысленным. (Чиссов В. И., 1989, ASTRO Guidelines, 2010)