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Банк "Югра" усилит свое присутствие в Уральском федеральном округе, открыв новый офис в городе Магнитогорск. В настоящее время в этом регионе банк осуществляют свою деятельность в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Мегионе, Нефтеюганске, Новом Уренгое, Салехарде, Тюмени, Тобольске, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Миассе и Урае. Новый операционный офис в Магнитогорске будет оказывать полный спектр банковских услуг местным предприятиям и населению города.
"Одной из приоритетных задач банка является повышение стандартов обслуживания. Банк становится все более клиентоориентированным как для компаний, так и для физических лиц, вне зависимости от региона. В частности, на базе нового офиса предприятия малого и среднего бизнеса получат доступ ко всей линейки банковских продуктов, которые позволят им повысить свою эффективность и тем самым внести свой вклад в укрепление экономики своего региона", - прокомментировал открытие нового офиса Алексей Нефедов, президент банка "Югра".
Офис банка в г. Магнитогорске станет сто одиннадцатым по счету, он дополнит сеть точек реализации банковских услуг банка "Югра" в Уральском федеральном округе России.