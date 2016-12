Профессора ведущих университетов и бизнес-школ мира выступят на Гайдаровском форуме

МОСКВА, 22 декабря 2016 г. /РАНХиГС/. Гайдаровский форум откроется 12 января 2017 года в Москве и пройдет при поддержке мирового экспертного сообщества. В Москву приедут представители ведущих университетов и бизнес школ мира, чтобы принять участие в ключевых дискуссиях конференции.

Профессора американских университетов подтвердили свое участие в дискуссии "Качественные изменения финансовых организаций в России за 25 лет", которая пройдет в первый день работы форума. Причины устойчивости финансовых организаций в России и их роль в текущем экономическом процессе станут центральной темой обсуждения. В мероприятии примет участие профессор экономики Бостонского университета, заведующий Международной лабораторией изучения бюджетной устойчивости Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Лоуренс Котликофф. Обсуждение пройдет при участии профессоров Колумбийского университета - Майкла И. Соверна и Катарины Пистор.

Во второй день форума состоится экспертная дискуссия, посвященная знаковому событию в мировой истории - столетию Октябрьской революции. Причины, которые привели к смене режима в феврале 1917 года и приходу к власти большевиков, обсудят знатоки русской истории, в том числе Ник Харли - доктор философии Гарвардского университета и Роберт Сервис - заслуженный профессор русской истории Оксфордского университета. Кроме того, в рамках дискуссии эксперты оценят значение русской революции для хода мировой истории, влияние ее на последующие "цветные революции" в Центральной и Восточной Европе. В обсуждении примет участие доцент кафедры международных отношений Лондонской школы экономики Джордж Лоусон, автор книг "Глобальная трансформация: история, современность и формирование международных отношений" (в соавторстве с Барри Бузаном), и "Договорные революции: Чешская Республика, Южная Африка и Чили".

В 2017 году часть дискуссий конференции будет посвящена настоящему и будущему бизнес-образования. На Гайдаровский форум приедут президент AMBA International Сэр Пол Джадж и генеральный директор организации Эндрю Уилсон. Эксперты выступят ходе дискуссии "Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям". Кроме того, в рамках форума состоится дискуссия, посвященная формированию современных инновационных управленческих знаний. В экспертном обсуждении примут участие Тим Мэскон, вице-президент ассоциации бизнес-школ AACSB international, Оливье Ожер, директор бизнес-школы EDHEC и Майкл Пейдж, проректор и вице-президент по учебной работе Университета Бентли.

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

