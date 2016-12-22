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Профессора ведущих университетов и бизнес-школ мира выступят на Гайдаровском форуме

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22 декабря, 16:10 UTC+3
Мероприятие откроется 12 января 2017 года в РАНХиГС
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Сэр Пол Джадж

Сэр Пол Джадж

© РАНХиГС

МОСКВА, 22 декабря 2016 г. /РАНХиГС/. Гайдаровский форум откроется 12 января 2017 года в Москве и пройдет при поддержке мирового экспертного сообщества. В Москву приедут представители ведущих университетов и бизнес школ мира, чтобы принять участие в ключевых дискуссиях конференции.

Профессора американских университетов подтвердили свое участие в дискуссии "Качественные изменения финансовых организаций в России за 25 лет", которая пройдет в первый день работы форума. Причины устойчивости финансовых организаций в России и их роль в текущем экономическом процессе станут центральной темой обсуждения. В мероприятии примет участие профессор экономики Бостонского университета, заведующий Международной лабораторией изучения бюджетной устойчивости Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Лоуренс Котликофф. Обсуждение пройдет при участии профессоров Колумбийского университета - Майкла И. Соверна и Катарины Пистор.

Во второй день форума состоится экспертная дискуссия, посвященная знаковому событию в мировой истории - столетию Октябрьской революции. Причины, которые привели к смене режима в феврале 1917 года и  приходу к власти большевиков, обсудят знатоки русской истории, в том числе Ник Харли - доктор философии Гарвардского университета и Роберт Сервис - заслуженный профессор русской истории Оксфордского университета. Кроме того, в рамках дискуссии эксперты оценят значение русской революции для хода мировой истории, влияние ее на последующие "цветные революции" в Центральной и Восточной Европе. В обсуждении примет участие доцент кафедры международных отношений Лондонской школы экономики Джордж Лоусон, автор книг "Глобальная трансформация: история, современность и формирование международных отношений" (в соавторстве с Барри Бузаном), и "Договорные революции: Чешская Республика, Южная Африка и Чили".

В 2017 году часть дискуссий конференции будет посвящена настоящему и будущему бизнес-образования. На Гайдаровский форум приедут президент AMBA International Сэр Пол Джадж и генеральный директор организации Эндрю Уилсон. Эксперты выступят ходе дискуссии "Бизнес-образование: роль эмоционального интеллекта и адаптивности к изменениям". Кроме того, в рамках форума состоится дискуссия, посвященная формированию современных инновационных управленческих знаний. В экспертном обсуждении примут участие Тим Мэскон, вице-президент ассоциации бизнес-школ AACSB international, Оливье Ожер, директор бизнес-школы EDHEC и Майкл Пейдж, проректор и вице-президент по учебной работе Университета Бентли.

Регистрация и аккредитация на форум

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Генеральный партнер - ПАО "Газпром". Финансовый партнер - Банк "Открытие". Стратегические партнеры - АО "Газпромбанк", Unilever, Группа компаний АКИГ, "Джонсон и Джонсон", "Новартис", Mastercard, Фонд Егора Гайдара, MSD, O1 Group, ОАО "РЖД", Coca-Cola. Официальные партнеры - Microsoft, РВК. Партнеры - EY, Cotton Way, Союз российских пивоваров, Томская область.

Генеральные информационные партнеры - телеканал "Россия-24", ИД "Коммерсантъ", Генеральное интернет-СМИ - "Газета.ру", стратегические информационные партнеры - ТАСС, телеканал RT, РИА Новости. Главные информационные партнеры - "Интерфакс", РБК, ПРАЙМ. Информационные партнеры - "Российская газета", Известия, RNS, Полит.ру, проект "Сноб", The Moscow Times, телеканал "Страна", Thomson Reuters, ИА "Синьхуа", Агентство "Эфе" (Испания), РИА "ФедералПресс", Феникс-ТВ (Китай), PR Newswire, радиостанция "Эхо Москвы", журналы "Стратегия", BRICS, Национальный банковский журнал, "Государственная служба", Журнал "Москва - Пекин. Две страны - одно дело", RAEX, ИА Финмаркет, AK&M, "Экономика и жизнь", China Radio International, "Регион развития", Журнал "Банковское дело", Financial One, "Эффективное здравоохранение", РИА "Стандарты и качество", Business Excellence, "Банковское обозрение".

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