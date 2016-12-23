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Депутатская Елка прошла в Екатеринбургском цирке

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23 декабря, 9:57 UTC+3
Благотворительный праздник, организованный Заксобранием Свердловской области, прошел для двух тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей и воспитанников детских домов
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© Законодательное Cобрание Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Традиционная депутатская Елка прошла в Екатеринбургском государственном цирке. По приглашению депутатов Законодательного Собрания на новогодний праздник приехали дети со всех избирательных округов Свердловской области, за исключением самых северных территорий, где в эти дни термометр опускался ниже 40 градусов, сообщили в пресс-службе парламента. 

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина от имени депутатов и от себя лично поздравила детей и взрослых с началом зимних каникул и наступающим Новым годом. "Уже много лет Законодательное собрание Свердловской области по инициативе депутата, директора Екатеринбургского государственного цирка Анатолия Марчевского проводит такой большой благотворительный праздник для почти двух тысяч ребятишек", - отметила она. 

В зале присутствовали преимущественно воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, у которых без депутатской поддержки вряд ли бы появилась такая возможность побывать на настоящем цирковом представлении.

Приглашенные на благотворительную депутатскую Елку вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой увидели волшебное представление – цирковой вариант известной сказки Пушкина о царе Салтане с участием клоунов, акробатов, самых разных дрессированных животных, в том числе уникальный номер с пингвинами. В конце представления детей ждали сладкие подарки. 

Спикер Заксобрания пожелала ребятам, их родителям и наставникам хорошо отдохнуть и с новыми силами продолжить учебу в новом году.

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