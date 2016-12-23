В Новосибирской области 60 тыс. должников за тепло и горячую воду

Почти половина должников за ЖКХ в Новосибирской области - неплательщики за горячую воду и отопление. Недобросовестные потребители задолжали генерирующей компании "СИБЭКО" в текущем году сотни миллионов рублей, сообщил сегодня в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник управления по работе с физическими лицами филиала "Теплосбыт" компании "СИБЭКО" Сергей Слёта.

"Общее количество неплательщиков, задолжавших компании - около 60 тысяч человек, что составляет примерно 15% от клиентской базы - это потребители, которые не оплачивали услуги три и более месяцев", - пояснил специалист.

По его словам, кризис - не доминирующая причина такой ситуации. "Основная причина - наша банальная забывчивость, плохая платежная дисциплина: люди считают, что нет ничего из ряда вон выходящего в том, что они не платят по три-пять месяцев", - отметил Слёта.

Поэтому "СИБЭКО" ведет ежедневную и кропотливую работу с должниками, стараясь решить проблемы в досудебном порядке. "Мы не хотим ухудшать отношения с клиентами, наш основной принцип - не допустить увеличения задолженности клиента и постараться не доводить до судебного взыскания", - подчеркнул Сергей Слёта. Он добавил, что работа с должниками начинается с того момента, если человек не заплатил за предыдущий месяц: сначала он получит смс-оповещения, далее напоминания по телефону, почтовыми уведомлениями.

"Кроме того, наши специалисты могут сформировать индивидуальный график погашения задолженности для клиента: любой потребитель, имеющий задолженность и который не в состоянии ее сразу погасить, может обратиться к нам по телефону 289-29-09 и специалист предложит график погашения задолженности - пояснил начальник управления по работе с физическими лицами.

Однако, если должник не желает сотрудничать с компанией и совместно находить решение проблемы, специалисты компании вынуждены будут взыскивать задолженность в судебном порядке и в дальнейшем передать исполнительный лист для взыскания задолженности в службу судебных приставов. За текущий год передано 24,4 тыс. исполнительных документов на сумму 400 млн рублей.

В текущем году АО "СИБЭКО" совместно со службой судебных приставов внедрило электронный документооборот, что позволило увеличить четкость и эффективность совместной работы между двумя организациями. Кроме того, организации практикуют совместные выезды к должникам, за последние шесть месяцев их было сделано около ста, у 140 должников был наложен арест на имущество, в результате от них было получено 1,3 млн рублей. Специалисты считают эту меру действенной, и в дальнейшем планируют увеличить количество выездов.