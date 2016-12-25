Госкорпорации по ОрВД исполняется 20 лет

Сегодня, 25 декабря 2016 года, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" исполняется 20 лет с момента создания. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") является национальным провайдером аэронавигационного обслуживания. Предприятие было создано постановлением правительства Российской Федерации от 14 мая 1996 года. Его государственная регистрация была произведена 25 декабря 1996 года в Московской регистрационной палате. Именно с этой даты официально начинается отсчет деятельности ГК по ОрВД.

В состав Госкорпорации в настоящее время входят 17 филиалов, расположенных по всей территории России от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского. Численность работников - около 30 тыс. человек. Это авиадиспетчеры, инженеры радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, экипажи воздушных судов, проводящих летные проверки аэронавигационного и светосигнального оборудования, прочие специалисты. Безопасность полетов является приоритетным направлением деятельности предприятия.

Общая протяженность контролируемых воздушных трасс достигает 707369 км, в том числе международных - 542433 км. За 10 месяцев 2016 года было обслужено 1191711 полетов. Одновременно под управлением находятся около 1000 воздушных судов. Единая система организации воздушного движения Российской Федерации взаимодействует с 21 сопредельным государством, является частью мировой аэронавигационной системы и входит в региональную Европейскую систему. Свою деятельность система ОрВД осуществляет в отструктурированном воздушном пространстве общей площадью более 26 млн кв. км над суверенной территорией Российской Федерации и в районах, где ответственность за ОрВД возложена на РФ.

"За каждым годом из истории ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" стоят тяжелый и самоотверженный труд людей, приобретение бесценного опыта и слаженная работа высоких профессионалов из самых разных подразделений. Образованное два десятка лет назад предприятие с каждым годом крепло и росло. Заложенные его основателями традиции не только не потеряны, но и получили достойное развитие. Я никогда не устану повторять, что порядок в российском небе - это наша работа на земле, помноженная на коллективную ответственность самой высокой пробы и опыт ветеранов. Человеку со стороны трудно даже представить, сколько сил наши сотрудники от Калининграда до Чукотки прилагают ежедневно, чтобы обеспечить безопасность и регулярность полетов в небе России", - подчеркнул генеральный директор предприятия Игорь Моисеенко в своем выступлении на праздновании юбилея.

С 20-летием ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" поздравили вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов и руководитель Росавиации Александр Нерадько и другие официальные лица.