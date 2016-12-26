Первый в России двигатель для наноспутников разработают инженеры из Новосибирска

Москва, 26 декабря /РВК/. Проект новосибирских разработчиков Ивана Тимофеева и Владимира Анискина прошел отбор в крупнейший российский стартап-акселератор GenerationS.

Проект Ивана Тимофеева и Владимира Анискина, разработавших прототип передового двигателя для наноспутников, стал одним из участников корпоративного трека TechNet акселератора GenerationS от РВК. Индустриальным партнером трека выступает НПО "Сатурн".

Уникальность проекта состоит в том, что ранее двигательные установки для наноспутников, то есть спутников с массой от 1 до 10 кг, в России не производили. Между тем, благодаря своей невысокой стоимости и быстрым срокам производства наноспутники активно применяются во всем мире для отработки новейших технологий и программно-аппаратных решений, экологического мониторинга, исследования геофизических полей и астрономических наблюдений.

Основной акцент новаторы делают на разработке особой конфигурации сопла для двигателя, утверждая, что оно будет работать эффективнее, чем зарубежные аналоги. Новый двигатель призван увеличить срок службы космического аппарата, решить проблему космического мусора и стыковки спутников на орбите. Ожидается, что через 5 лет в космическое пространство будет выведено не менее 500 спутников, что существенно загрязнит среду. Разработчики из Новосибирска предлагают решение по сведению космического аппарата до того, как он превратится в мусор.

"В космических агентствах Европы и Америки разрабатывается законопроект, согласно которому абсолютно все спутники, которые будут выводиться, должны оснащаться системой утилизации. Мы предлагаем решение, с помощью которого космические компании смогут продолжать вести бизнес в новых условиях", ― отмечает Иван Тимофеев.

Еще одно отличие российской разработки ― конкурентная цена и простота сборки. Предполагается, что двигатель для наноспутника будет стоить на 10-20 тысяч долларов дешевле иностранных моделей. "Одна двигательная установка аналога стоит 80 тысяч долларов за штуку, в то время как мы предлагаем двигатель за 50 тысяч долларов", ― уточняет Иван Тимофеев.

Планируется, что выпуск первого спутника с новым двигателем произойдет через 2-3 года, когда появится возможность выделить для него место в ракете. Сложность отдельного выведения таких аппаратов заключается в том, что запуск одного наноспутника ― дорогой и нецелесообразный процесс, поэтому обычно запускают по 3-10 аппаратов за раз.

Разработчики намерены сотрудничать с российскими и зарубежными компаниями. "Сейчас на рынке появляется все больше частных компаний, которые хотят реализовывать концепцию интернета вещей. В их планы входит выпуск порядка двух сотен спутников, ― утверждает инженер. ― Нам интересны эти компании, так как они готовы развиваться и инвестировать в разработки".