iMARS осуществила поддержку форума "Дни самбо на земле Сибирской"

21 октября 2016 года в Новосибирске состоялся форум "Дни самбо на земле Сибирской", на котором обсуждались вопросы развития национального вида спорта.

В работе форума приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Р. Нургалиев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе С. Меняйло, мэр Новосибирска А. Локоть, президент Всероссийской федерации самбо С. Елисеев, президент Новосибирской федерации самбо Н. Степанов депутаты Государственной Думы, представители министерств спорта, образования и науки.

В рамках форума, призванного актуализировать важность вопросов по популяризации и продвижению в Сибири национального вида боевых искусств САМБО, состоялись круглые столы, на которых обсуждалось развитие САМБО в Сибири, воспитание новых поколений, обладающих морально-волевыми качествами, стойкостью, выносливостью, твердым характером и дисциплиной.

Помимо официальных мероприятий были проведены открытые уроки и мастер-классы, на которых юные самбисты произнесли торжественные клятвы воспитывать в себе скромность и вежливость, учиться преодолевать трудности, помогать слабым, уважать друзей и спортивных соперников, никогда не пользоваться бесчестными путями для достижения успеха, говорить правду, бороться с несправедливостью, придерживаться принципа "один за всех, и все за одного".

iMARS обеспечил организационное и коммуникационное сопровождение Форума: логистику, работу персонала, работу со спикерами и участниками мероприятия, протокольное сопровождение, рекламное сопровождение, а также торжественную церемонию открытия "Открытого городского фестиваля по самбо", включая техническое и звуковое сопровождение церемонии, производство и монтаж декорационных систем, разработку сценария и работу режиссерско-постановочной группы.