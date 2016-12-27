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Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" откроется 29 декабря

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27 декабря, 12:34 UTC+3
На праздник приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга
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© Пресс-служба фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи"

МОСКВА, 27 декабря 2016 г. /Пресс-служба фестиваля/. Торжественная церемония открытия II Новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" состоится на Поклонной горе 29 декабря в 18.00.

Организатор фестиваля - общенациональная программа "В кругу семьи" - готовит праздничный концерт и множество новогодних сюрпризов. Концертом будут руководить сказочные помощники Деда Мороза - веселые снеговики, которые устроят шоу с цирковыми номерами, новогодними танцами и зажигательным фаер-шоу.

На праздник приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга и откроет ледяные горки. 

Работа над сказочной ледяной страной идет практически круглые сутки, чтобы к 29 декабря фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" смог открыть свои двери москвичам и гостям столицы.

"В это волшебное время Нового года и Рождества особенно важно найти место, куда можно прийти всей семьей, где будет радость и слышен детский смех, где можно будет проехаться на каскаде ледяных горок и окунуться в сказочную святочную атмосферу. Приходите всей семьей на Ледовую Москву", - приглашает Александр  Ковтунец, президент программы "В кругу семьи". 

Аккредитация по тел. 8 (925) 610-86-23 и e-mail: anast.ostapenko@mail.ru.                    

Место проведения мероприятия: Входная площадь Парка Победы.

Представителей СМИ организаторы просят прибыть на место заранее.

В этом году тема фестиваля - путешествие по России. Знаковые символы регионов России будут объединены в ледовые композиции, которые охватят все регионы нашей необъятной страны. 

Для детей и их родителей предусмотрена интересная развлекательная программа: городок сказок, кукольный театр и ярмарка. Самое захватывающее зрелище ожидает ребят вечером, когда зажгутся огни, и лед, переливаясь всеми цветами радуги, создаст праздничную атмосферу наступающего Нового года и настоящей сказки. В 16, 18 и 20 часов в ледовом городе будет проходить праздничное шоу-представление.

"Ледовая Москва. В кругу семьи" будет открыта до 8 января 2016 г. с 11.30 до 22.00.

Информационные партнеры проекта: ТАСС, Дорожное радио, Комсомольская правда, Кофе Хауз, Теленеделя.

Спонсоры проекта: АО "Вертолеты России", АО "Швабе", АО "ВОМЗ", АО "НПО "Орион", АО "НПО "ГИПО", АО "ЛЗОС", АО "ПО "УОМЗ".

Сайт проекта: www.icemoscow.info

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