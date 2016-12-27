"Швабе" запустил в производство ночные прицелы с российскими ЭОП

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Холдинг "Швабе" запустил в производство ночные прицелы ПН23 с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) 2+ и 3-го поколения отечественного производства. Использование российских комплектующих позволило снизить стоимость продукции на 10 и 16% соответственно.
Прицелы ПН23 предназначены для наблюдения за местностью, обнаружения, распознавания целей и ведения прицельной стрельбы при естественной ночной освещенности - от 3х10-3 (безлунная ночь) до 1,5 лк (сумерки). С помощью ЭОП поколения 2+ охотник может распознать объект на дистанции до 300 м и до 400 м с ЭОП поколения 3.
"В настоящее время в продуктовой линейке нашего российского партнера представлено более 50 модификаций электронно-оптических преобразователей поколений 2+ и 3, соответствующих международным стандартам качества. Данная продукция обладает разнообразными сочетаниями рабочих характеристик. Это позволяет нам создавать высококачественные ночные прицелы, обладающие привлекательной ценой и максимально учитывающие пожелания различных заказчиков. Выпуск пробной партии ПН23 с отечественными ЭОП в середине 2016 года продемонстрировал высокий интерес к продукции со стороны российских и зарубежных партнеров", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
ПН23 выполнен в виде оптического модуля и сменных кронштейнов. Такая конструкция обеспечивает установку прицела на различные типы оружия.
Данный прибор оснащен встроенным инфракрасным осветителем, позволяющим вести наблюдение и прицельную стрельбу в условиях пониженной освещенности и в полной темноте. Среди его достоинств также стоит выделить регулировку яркости свечения прицельной сетки и автоматическую защиту от кратковременных вспышек света.
Корпус ПН23 выполнен из металла, обладает компактными габаритами и малым весом, устойчив к ударной нагрузке калибров до 9,3 мм для нарезного оружия, а также для гладкоствольного - до 12 калибра. Диапазон рабочих температур прицела - от - 40 oС до + 40 oС.