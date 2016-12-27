ВТБ профинансировал группу компаний "БАРИС" для покупки ТРЦ "Форум"

МОСКВА, 27 декабря. Банк ВТБ предоставил группе компаний "БАРИС" кредитные средства в размере 600 млн руб. на покупку объекта недвижимости - ТРЦ "Форум", расположенного в центре Улан-Удэ. Срок кредитования - пять лет.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский отметил: "Банк ВТБ заинтересован в развитии бизнеса региональных компаний. Особенно приятно, что реализация этого проекта позволит группе компаний "БАРИС" не только освоить новое для себя направление деятельности, но и создать в центре Улан-Удэ объект городской инфраструктуры, который, безусловно, будет способствовать улучшению качества жизни горожан".

Инвестор проекта Вячеслав Аюшиев прокомментировал: "Реализация этого проекта позволит нам выйти на новый виток развития - с покупкой ТРЦ "Форум" мы осваиваем новую для себя нишу девелопмента. Этот этап стал возможным благодаря партнерскому участию банка ВТБ".

Справка

Группа компаний "БАРИС" - один из крупнейших игроков на оптовом рынке бытовой химии Республики Бурятия и в Забайкальском крае. На текущий момент компания является дистрибутором ряда ведущих производителей бытовой химии, косметики и хозяйственных товаров в России: "Невская косметика", "Колгейт-Палмолив", "Кока-Кола", "Объединенные Пивоварни Хейнекен", "Юнилевер", "ТК Арнест", "Кимберли-Кларк", "Рекитт бенкизер", "Лореаль", "Хенкель Рус" - и поставляет продукцию как в крупнейшие сети (ГК "Абсолют", ГК "Титан", ГК БИН), так и в магазины шаговой доступности и социальные учреждения.