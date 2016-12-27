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Московский BRANDSHOP представит уникальную коллекцию dupe for acid casuals

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27 декабря, 15:54 UTC+3
Релиз dupe состоится 28 декабря
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BRANDSHOP презентует коллекцию бренда одежды dupe, знакомого ограниченному числу ценителей casual. Манчестерский бренд в начале 2000-х нес свою культуру на трибуны российских стадионов.

Громкой новостью уходящего года в индустрии моды стал перезапуск британского бренда одежды dupe for acid casuals. Марка была закрыта еще в 2003 году, но все это время продолжала оставаться одной из самых востребованных на рынке перепродаж, особенно в онлайн-среде. Уникальность этого возрождения для российской публики подчеркивает тот факт, что новая коллекция будет представлена исключительно в московском магазине BRANDSHOP и больше нигде в мире.

BRANDSHOP - флагман эксклюзивных релизов

Каждый месяц знаменитые бренды стильной одежды выпускают уникальные релизы кроссовок и предметов гардероба. Такие коллекции не предназначены для масс-маркета, а приобрести их можно только у ограниченного числа продавцов. Чаще всего речь идет о фирменных бутиках компаний, но присутствуют в этом списке торговых площадок и мультибрендовые магазины. BRANDSHOP отличается от конкурентов тем, что в его стенах редкие релизы проходят не в единичном случае, а на регулярной основе. Каждую неделю вы можете приобрести здесь пару кроссовок или понравившуюся вещь, выпущенные в ограниченном количестве. Поэтому неудивительно, что именно этот магазин будет представлять новую коллекцию реанимированной марки одежды dupe.

Уникальность dupe

Это яркий пример бренда, который получил статус культового только после своего закрытия. Запредельное качество материалов, стильные и порой футуристичные дизайны одежды оказались не поняты современниками. Дизайнер и основатель компании Адам Крид создал марку, которая непременно бы стала популярна в наши дни высоких технологий. Но тогда, на рубеже веков, только в Японии dupe сумел стать действительно успешным.

Спустя 13 лет настала пора вернуться к начатому. Осознание актуальности dupe в наши дни пришло не только к его создателю, но и к команде магазина BRANDSHOP. Совместными усилиями и при плотном сотрудничестве они решили представить миру обновленный dupe for acid casuals, который способен взорвать индустрию моды и моментально стать одним из наиболее успешных брендов одежды наших дней.

Релиз dupe состоится 28 декабря

Старт для онлайн-заказов 28 декабря в 9.00 утра.

Для посетителей офлайн-магазина на Петровском бульваре - в 10.00.

Контактная информация:

Адрес магазина: 127051, Москва, Петровский бульвар, д. 21

Режим работы: с 10.00 до 23.00 ежедневно

Телефон: 8 (495) 544-57-70

Почта: info@brandshop.ru

Подробнее: https://brandshop.ru/contact/

Контакты для прессы:

Илья Гребенщиков, CEO

Телефон: +7 (906) 777-24-43

E-mail: ilya@brandshop.ru

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