"Швабе" принял участие в награждении военнослужащих научной роты

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Предприятие холдинга "Швабе" приняло участие в торжественном чествовании военнослужащих 3-й научной роты Космических войск ВКС, увольняющихся в запас зимой 2016 года.
В мероприятии приняли участие заместитель командующего армии Воздушно-космических сил особого назначения полковник Андрей Калюта, начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении генерал-майор Игорь Протопопов, начальник отдела по работе с персоналом Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) Юрий Королев и другие. В рамках данного мероприятия состоялись церемония вручения погон шести военнослужащим, получившим первичное офицерское звание "лейтенант", а также награждение остальных операторов, увольняющихся в запас, памятными дипломами в номинации "За совершенствование образцов вооружения, военной и специальной техники и рационализаторскую работу".
"На базе Научно-технического центра нашего предприятия военнослужащие 3-й научной роты принимают активное участие в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по космической тематике. Проекты научной роты неоднократно были отмечены на самом высоком уровне. Уже более 10 бывших военнослужащих после увольнения в запас продолжают трудиться в подразделениях нашего предприятия", - рассказал генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева Вадим Калюгин.
Военнослужащие 3-й научной роты Космических войск Воздушно-космических сил участвуют в научно-технических исследованиях и разработках на площадке Научно-технического центра КМЗ с января 2014 года. В ней проходят военную службу по призыву выпускники ведущих инженерно-технических вузов России. С момента создания научной роты более 60 человек участвовали в проектах завода по созданию систем и комплексов для дистанционного зондирования Земли из космоса, а также для контроля космического пространства.