"Швабе" разработал терминал для спектрофотометра

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Предприятие холдинга "Швабе" зарегистрировало в Роспатенте программу для ЭВМ "Терминал спектрофотометра - ЗОМЗ".
Новое программное обеспечение разработано специалистами предприятия холдинга "Швабе" - Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). ПО предназначено для автоматической передачи информации о параметрах процесса измерения и данных измерений спектрофотометра КФК-3 на ПК.
"Данная программа позволяет не только осуществлять передачу информации на внешний компьютер, но и отображать ее на мониторе, сохранять в виде файла с целью дальнейшего хранения, обработки и анализа полученных результатов измерений. Помимо этого, в функционал ПО также входят выбор файла для записи параметров и данных измерений, а также установка режима автоматической регистрации результатов измерений с задаваемой оператором периодичностью", - рассказал генеральный директор Загорского оптико-механического завода Андрей Расторгуев.
Спектрофотометр КФК-3 предназначен для анализа жидких растворов в широком диапазоне длин волн: от ультрафиолетовой до инфракрасной области спектра. Он может применяться в различных областях. В медицинских учреждениях прибор позволит автоматизировать процесс проведения биохимических исследований плазмы крови и диагностировать различные заболевания. В сельском хозяйстве устройство поможет определять плодородие почв, качество, эффективность и безопасность кормов, состав продуктов сельского хозяйства. Контроль качества производимой продукции КФК-3 также может осуществлять на предприятиях водоснабжения, в металлургической, химической и пищевой отраслях. Погрешность измерения спектрофотометра составляет ±0,5%.
В серийное производство новое ПО будет запущено на ЗОМЗ в первом полугодии 2017 года.