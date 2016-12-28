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"Швабе" разработал терминал для спектрофотометра

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28 декабря, 12:49 UTC+3
Программное обеспечение предназначено для автоматической передачи информации о параметрах процесса измерения и данных измерений спектрофотометра КФК-3 на ПК
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© Холдинг "Швабе"

Предприятие холдинга "Швабе" зарегистрировало в Роспатенте программу для ЭВМ "Терминал спектрофотометра - ЗОМЗ".

Новое программное обеспечение разработано специалистами предприятия холдинга "Швабе" - Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). ПО предназначено для автоматической передачи информации о параметрах процесса измерения и данных измерений спектрофотометра КФК-3 на ПК.

"Данная программа позволяет не только осуществлять передачу информации на внешний компьютер, но и отображать ее на мониторе, сохранять в виде файла с целью дальнейшего хранения, обработки и анализа полученных результатов измерений. Помимо этого, в функционал ПО также входят выбор файла для записи параметров и данных измерений, а также установка режима автоматической регистрации результатов измерений с задаваемой оператором периодичностью", - рассказал генеральный директор Загорского оптико-механического завода Андрей Расторгуев.

Спектрофотометр КФК-3 предназначен для анализа жидких растворов в широком диапазоне длин волн: от ультрафиолетовой до инфракрасной области спектра. Он может применяться в различных областях. В медицинских учреждениях прибор позволит автоматизировать процесс проведения биохимических исследований плазмы крови и диагностировать различные заболевания. В сельском хозяйстве устройство поможет определять плодородие почв, качество, эффективность и безопасность кормов, состав продуктов сельского хозяйства. Контроль качества производимой продукции КФК-3 также может осуществлять на предприятиях водоснабжения, в металлургической, химической и пищевой отраслях. Погрешность измерения спектрофотометра составляет ±0,5%.

В серийное производство новое ПО будет запущено на ЗОМЗ в первом полугодии 2017 года.

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