Мраморная лестница Гатчинского дворца открывается после реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря 2016 / Пресс-служба Государственного музея-заповедника "Гатчина"/. В музее-заповеднике "Гатчина" после реставрации 30 декабря откроется Мраморная лестница - один из наиболее торжественных интерьеров Арсенального каре Гатчинского дворца.

Мраморная лестница расположена на перекрестье Центрального корпуса Большого Гатчинского дворца и его изначально вспомогательного корпуса - Арсенального каре (ранее Конюшенного). В середине ХIХ века состоялась масштабная реконструкция этой части дворцового комплекса. Осуществленная по замыслу императора Николая I архитектором Р.И. Кузьминым, перестройка преобразила Арсенальное каре, придав ему благородное совершенство и, тем самым, превратив его, по сути, в отдельный дворец.

Лестница сильно пострадала во время Великой Отечественной войны от бомбового удара - были обрушены кровля, чердачное перекрытие, ложные своды и центральный марш лестницы, возник пожар. Далее, в послевоенные годы, когда комплекс дворца использовался под несвойственные ему цели, лестница утратила свой исторический вид. Были утеряны чугунные ограждения лестницы, искажены и частично утрачены: элементы основного объема лепного убранства, обветшали участки облицовки стен, пилястр, колонн.

Лепной декор бельэтажа Мраморной лестницы сохранился частично - карниз, двуглавые орлы и путти находились в аварийном состоянии. Местами сохранились требующие реставрации полы с мраморным покрытием, мраморные ступени боковых маршей; с незначительными утратами сохранился мраморный камин, расположенный на площадке между первым и антресольным этажами.

Реставрационные работы производились со второй половины 2013 года. На первом этапе была расчищена кладка стен, отделка пилястр, колонн, сводов. Выполнена обработка стен с зачеканкой трещин кирпичной кладки известковым раствором, вычинка кирпича и обработка кладки специальным раствором, предотвращающим образование грибковых бактерий. В процессе проектно-изыскательских работ произведено исследование материалов стен, филенок, как в нижнем вестибюле первого этажа, так и на лестничной площадке в зоне камина, в фойе и галереях бельэтажа. Эти находки дали возможность приблизиться к разгадке состава исторической текстуры и примененных колеров элементов.

Петербургскими скульптурными мастерскими по немногочисленным сохранившимся фрагментам выполнены лепные детали фризов, карнизов, отреставрированы сохранившиеся элементы лепнины, мраморные ступени боковых маршей. Ступени центральных маршей, не выдержавшие исторических и технологических испытаний, раскрошились при реставрационном демонтаже и заменены.

По материалам иконографии, уцелевшим элементам, выполнены отливки чугунных секций ограждения лестницы. Отделка стен и элементов вестибюля, галерей и фойе выполнена из искусственного мрамора, близкого к историческому по цветовому сочетанию и рисунку. Научные сотрудники музея занимаются поиском и подбором исторических предметов, ранее украшавших интерьер лестницы. В ниши вернулись пьедесталы из гольцовской яшмы редкого серо-голубого оттенка. На месте утраченных в годы войны ваз, появятся вазы из собрания ГМЗ "Петергоф".

В дни фестиваля "Новогодняя кутерьма" с 2 по 8 января посетители Гатчинского дворца впервые смогут пройти через верхнюю площадку Мраморной лестницы в зал Театра, где каждый вечер будет звучать классическая музыка: здесь состоится серия рождественских концертов, в которых примут участие известные петербургские солисты и коллективы.

Контакты:

Нечепоренко Зоя, пресс-секретарь музея-заповедника "Гатчина"

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