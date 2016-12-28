Коммуникационная группа iMARS оказала PR поддержку главному пиротехническому фестивалю

Shell выплатит городу Клавис $22 млн за загрязнение водыСоциальная ответственность 28 декабря, 17:20
Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к американцу УайлдеруСпорт 28 декабря, 17:18
Источник: тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения Ту-154Происшествия 28 декабря, 17:09
Основные строительные работы на новом терминале в аэропорту Анапы завершеныТранспорт 28 декабря, 16:54
РФС продлил контракт с тренером сборной России по мини-футболу СкоровичемСпорт 28 декабря, 16:46
СМИ: футболист "Краснодара" Енджейчик перейдет в "Легию" за €1 млнСпорт 28 декабря, 16:39
Мраморная лестница Гатчинского дворца открывается после реставрацииНовости партнеров 28 декабря, 16:36
Свердловское ипотечное агентство выдало в 2016 г. на 30% больше кредитовНовости Урала 28 декабря, 16:33
В Кузбассе из-за погоды возникли трудности со сбором писемСибирь 28 декабря, 16:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Летом 2016 года состоялся II-й Международный фестиваль фейерверков "Ростех", который объединил лучших пиротехников мира. Фестиваль стал не только выдающимся ночным пиротехническим шоу, но и полноценным праздником для всей семьи благодаря добавившейся в этом году обширной дневной развлекательной программе. В общей сложности фестиваль собрал более 500 000 гостей за уикенд. По традиции фестиваль закрывал гала-фейерверк.
В этом году среди участников соревнований были лучшие пиротехнические команды Китая, Португалии, России, Мальты, Азербайджана, Казахстана и Эстонии. На счету каждой из них множество наград и уникальный опыт проведения масштабных мероприятий, таких как церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр в Пекине, конкурс "Евровидение-2012", Первые Европейские игры и многие другие. Участники произвели более 50 тыс. залпов, используя 25 т пиротехники. Высота фейерверков достигала 300 м.
Присоединившись к проекту по приглашению компании "Пиротехнические технологии", команда iMARS взяла на себя функции пресс-офиса фестиваля: его анонсирование в средствах массовой информации, аккредитацию прессы и телеканалов, обеспечение работы пресс-центра фестиваля, а также блог-тур. Мероприятие посетили более 400 представителей СМИ, включая 20 съемочных групп.