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Коммуникационная группа iMARS оказала PR поддержку главному пиротехническому фестивалю

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28 декабря, 17:09 UTC+3
Мероприятие объединило более 500 тыс. гостей
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Летом 2016 года состоялся II-й Международный фестиваль фейерверков "Ростех", который объединил лучших пиротехников мира. Фестиваль стал не только выдающимся ночным пиротехническим шоу, но и полноценным праздником для всей семьи благодаря добавившейся в этом году обширной дневной развлекательной программе.  В общей сложности фестиваль собрал более 500 000 гостей за уикенд. По традиции фестиваль закрывал гала-фейерверк.

В этом году среди участников соревнований были лучшие пиротехнические команды Китая, Португалии, России, Мальты, Азербайджана, Казахстана и Эстонии. На счету каждой из них множество наград и уникальный опыт проведения масштабных мероприятий, таких как церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр в Пекине, конкурс "Евровидение-2012", Первые Европейские игры и многие другие. Участники произвели более 50 тыс. залпов, используя 25 т пиротехники. Высота фейерверков достигала 300 м.

Присоединившись к проекту по приглашению компании "Пиротехнические технологии", команда iMARS взяла на себя функции пресс-офиса фестиваля: его анонсирование в средствах массовой информации, аккредитацию прессы и телеканалов, обеспечение работы пресс-центра фестиваля, а также блог-тур. Мероприятие посетили более 400 представителей СМИ, включая 20 съемочных групп. 

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