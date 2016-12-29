Заседание Клуба "ЭРАЭКО" состоялось в Москве

27 декабря 2016 года в Москве на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" состоялось заседание Клуба "ЭРАЭКО".

Цель Клуба "ЭРАЭКО" - формирование дискуссионных площадок для сотрудничества в сере экологии и развития профессиональных контактов между специалистами из различных отраслей.

В заседании клуба приняли участие: представители Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН и Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", эксперты Минприроды и международных организаций - ООН-Окружающая среда (UNEP) и ООН по промышленному развитию (UNIDO), Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы, специалисты-экологи и журналисты.

В программе клуба состоялся круглый стол, в рамках которого прошли дискуссии и презентации по различным аспектам природоохранной деятельности: международное сотрудничество, архитектура и природная среда, озеленение городов, развитие ответственного туризма, перспективы развития Клуба "ЭРАЭКО" и другие.

Екатерина Тегина, координатор проектов ООН-Окружающая среда (ЮНЕП), представила презентацию о целях и задачах этой организации, возможностях международного сотрудничества и призвала коллег-экологов активизировать свою работу.

На заседании Клуба была представлена Национальная программа "ЭКО Проекты России", главная миссия которой - ознакомление широкой общественности с международными и национальными проектами и решениями, разработка образовательных и культурных программ в области охраны окружающей среды, а также создание благоприятных условий для развития инновационного бизнеса в области "зеленых технологий". Различные проекты в рамках Программы поддерживают: Министерство образования и науки, Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Министерства экологии и природопользования Московской области, а также российские представительства ООН-Окружающая среда (UNEP) и ООН по промышленному развитию (UNIDO).

"Решить вопросы экологии, которые сегодня столь актуальны, можно лишь совместными усилиями государства, бизнеса, СМИ и общественности. Именно на это и нацелен наш клуб единомышленников", - отметила Наталия Алова, председатель общественного экологического движения "ЭРА ЭКОЛОГИИ".

В своем выступлении Марк Гурари, известный архитектор, заместитель председателя Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы, подчеркивал сходство архитектуры разных эпох, и отмечал, что современным архитекторам и градостроителям, также необходимо развивать чувство природного ландшафта.

В будущем в ряды членов Клуба планируется привлекать представителей органов государственной власти, промышленности, отраслевых и молодых специалистов, научных деятелей, экспертов в области международных отношений; заседания проводить в виде круглых столов, профессиональных мастер-классов, конференций и дискуссионных панелей по разнообразным аспектам деятельности в направлении экологии, рационального природопользования и образования.