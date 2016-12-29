Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заседание Клуба "ЭРАЭКО" состоялось в Москве

Новости партнеров
29 декабря, 10:27 UTC+3
В рамках встречи прошли дискуссии и презентации по различным аспектам природоохранной деятельности
Материал из 1 страницы
© Пресс-центр Эраэко

27 декабря 2016 года в Москве на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" состоялось заседание Клуба "ЭРАЭКО".

Цель Клуба "ЭРАЭКО" - формирование дискуссионных площадок для сотрудничества в сере экологии и развития профессиональных контактов между специалистами  из различных отраслей.

В заседании клуба приняли участие: представители Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН и Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", эксперты Минприроды и международных организаций - ООН-Окружающая среда (UNEP) и ООН по промышленному развитию (UNIDO), Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы, специалисты-экологи и журналисты.

В программе клуба состоялся круглый стол, в рамках которого прошли дискуссии и презентации по различным аспектам природоохранной деятельности: международное сотрудничество, архитектура и природная среда, озеленение городов, развитие ответственного туризма, перспективы развития Клуба "ЭРАЭКО" и другие.

Екатерина Тегина, координатор проектов ООН-Окружающая среда (ЮНЕП), представила презентацию о целях и задачах этой организации, возможностях международного сотрудничества и призвала коллег-экологов активизировать свою работу.

На заседании Клуба была представлена Национальная программа "ЭКО Проекты России", главная миссия которой - ознакомление широкой общественности с международными и национальными проектами и решениями, разработка образовательных и культурных программ  в области охраны окружающей среды, а также создание благоприятных условий для развития инновационного бизнеса в области "зеленых технологий". Различные проекты в рамках Программы поддерживают: Министерство образования и науки, Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Министерства экологии и природопользования Московской области, а также российские представительства ООН-Окружающая среда (UNEP) и ООН по промышленному развитию (UNIDO).

"Решить вопросы экологии, которые сегодня столь актуальны, можно лишь совместными усилиями государства, бизнеса, СМИ и общественности. Именно на это и нацелен наш клуб единомышленников", - отметила  Наталия Алова, председатель общественного экологического движения "ЭРА ЭКОЛОГИИ".

В своем выступлении Марк Гурари, известный архитектор, заместитель председателя Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы, подчеркивал сходство архитектуры разных эпох, и отмечал, что современным архитекторам и градостроителям, также необходимо развивать чувство природного ландшафта.

В будущем в ряды членов Клуба планируется привлекать представителей органов государственной власти, промышленности, отраслевых и молодых специалистов, научных деятелей, экспертов в области международных отношений; заседания проводить в виде круглых столов, профессиональных мастер-классов, конференций и дискуссионных панелей по разнообразным аспектам деятельности в направлении экологии, рационального природопользования и образования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
4
В арсенале врачей "УГМК-Здоровье" появились новые возможности диагностики печени
2
Шорт-лист премии The Art Newspaper Russia будет сформирован в январе 2017 года
3
В "Газпром трансгаз Екатеринбург" выбрали лучшего кабельщика-спайщика
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
2
Женщина и ее маленький сын убиты в подмосковном Королеве
3
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
4
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
5
В офисе ОАО "Компания Усть-Луга" в Ленобласти прошел обыск
6
Топилин: около 15 млн трудоспособных россиян работают нелегально
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама