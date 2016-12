Модель экономического роста для России обсудят на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Второй день работы Гайдаровского форума 13 января 2017 года начнется с пленарной дискуссии, посвященной модели устойчивого экономического роста для России. Это центральная тема форума, которая на протяжении последних нескольких лет присутствует в программе ведущей экономической конференции страны.

Внимание участников дискуссии будет сфокусировано на перспективах экономического роста в стране на 2018-2024 годы. Эксперты также обсудят мировую финансовую систему и устойчивость российских финансовых рынков. Насколько приемлем для России международный опыт макроэкономического регулирования? Как расставить приоритеты государственных расходов на основе мониторинга эффективности использования бюджетных средств? Эти и другие вопросы станут основой для диалога ключевых фигур российской экономики.

По словам исполнительного директора форума, проректора РАНХиГС, директора АИРР Ивана Федотова, "Гайдаровский форум стал традиционным местом, где обсуждается повестка работы правительства на будущий год". "Все ключевые стейкхолдеры, приезжают в РАНХиГС: государственные корпорации, институты развития, губернаторы, правительство", - отметил он.

В дискуссии примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Свое присутствие также подтвердили Эльвира Набиуллиина, председатель Центрального банка РФ и Татьяна Голикова - председатель Счетной палаты РФ. В числе участников дискуссии - Андрей Клепач, заместитель председателя (ведущий экономист) Внешэкономбанка.

С ключевым докладом выступит Алексей Кудрин, председатель Совета Центра стратегических разработок, министр финансов РФ (2010-2011 гг.). Дискуссия пройдет при участии Сирила Муллера, вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, который представит свою точку зрения на происходящие в России процессы.

Модератор дискуссии - Сергей Синельников-Мурылев, ректор Всероссийской академии внешней торговли.

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

