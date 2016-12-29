Василий Дубейковский: провинция становится все более привлекательным местом для жизни

Василий Дубейковский, эксперт по брендингу городов, руководитель московской компании CityBranding, проведет 23 января 2017 года мастер-класс "Российская провинция: смена стереотипов. Как сделать из малого города центр притяжения активных граждан". Для бесплатного участия необходима регистрация.

В конце января в стенах Общественной палаты РФ состоится всероссийский форум "Территория бизнеса - территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Программа мероприятия насыщена сессиями для представителей бизнеса и региональной власти. Одну из тем, которая объединит политиков и предпринимателей, представит Василий Дубейковский.

Россия - огромная страна с большим количеством городов и деревень. 71% городов нашей страны - малые, с населением до 50 тыс. человек. Большинство россиян не могут назвать и 50 из 788 малых городов. Между тем, многие города, несмотря на стереотипы и постоянное урезание налоговых поступлений, продолжают развиваться и одновременно сохранять в себе фантастический ресурс аутентичности и особого качества жизни. "В последнее время провинция становится все более привлекательным местом для жизни тех, кто еще недавно усмехался над предложением съездить в Чухлому и шутил про Урюпинск. Если вчера переезд в провинцию рассматривался исключительно как чудачество и дауншифтинг, то сегодня это умное решение современных и деятельных людей. Малые города - прекрасны, и осознать это мешают стереотипы, которые пора менять!" - сказал Василий Дубейковский.

На мастер-классе будут рассмотрены следующие темы:

Приток населения. Новый тренд мегаполис - провинция.

Активное долголетие. Пенсионеры как драйвер развития малого города.

Туризм как панацея. Мифы и реальность туризма в малом городе.

Новые производства в городе. Что делать, когда завод уже не поможет?

Краудфандинг и гранты. Внутренние и внешние.

Мечты малого города. Кто и как думает о будущем города?

На форуме также состоится долгожданное событие - финал национальной премии "Бизнес-Успех". Во время двух кейс-конференций для предпринимателей и муниципальных образований члены жюри определят лучших представителей бизнес-сообщества в 2016 году и муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. Победители получат главную награду премии - "Золотой домкрат" - символ подъема бизнеса, и ценные призы от партнеров мероприятия. Имена лучших будут озвучены на торжественной церемонии награждения, участниками которой станут известные политические деятели, именитые предприниматели, представители СМИ и друзья премии.

Всероссийский форум "Территория бизнеса - территория жизни" состоится в Общественной палате Российской федерации по адресу - г. Москва, Миусская пл., 7, стр. 1. Участие бесплатно. Приглашаются предприниматели со всей страны. Регистрация открыта до 22 января.

Организаторы форума - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Генеральный партнер - электронная площадка РТС-тендер.

Программа форума - www.bsaward.ru/regions/final2017/program

Участие бесплатное!

Приглашаем всех предпринимателей России

Узнайте больше о премии "Бизнес-Успех":

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О форуме "Территория бизнеса - территория жизни"

Всероссийский форум "Территория бизнеса - территория жизни" — это самая актуальная деловая площадка, созданная с целью стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества.

За 2011-2016 гг. прошло 53 окружных этапа, которые объединили 47 тыс. предпринимателей и 3350 представителей муниципальной власти. Было получено 13 тыс. заявок на предпринимательскую премию, проведено более 250 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Марианна Ференчук, специалисту отдела по рекламе и PR премии "Бизнес-Успех": Москва: тел.: +7 (495) 783 58 14 (1598), ferenchuk@bsaward.ru