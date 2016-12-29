В РАНХиГС завершилось обучение команд, управляющих проектами развития моногородов

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МОСКВА, 29 декабря /РАНХиГС/. На протяжении двух месяцев 33 команды из муниципальных образований различных регионов России работали над проектами улучшения развития своих городов под руководством преподавателей РАНХиГС и Московской школы управления "Сколково». Итогом обучения стали рабочие программы, которые должны вывести города из монозависимости, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.
26 декабря в Академии прошла финальная защита, по итогам которой экспертное жюри представило результаты оценки. Поздравили финалистов с защитой проектов руководитель Фонда развития моногородов Илья Кривогов и директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, проректор Академии Дмитрий Буташин. По мнению жюри, все участники проделали серьезную работу над собой и за два месяца многие команды изменились до неузнаваемости.
Илья Кривогов, руководитель Фонда развития моногородов, отметил, что "команды показали очень серьезный прогресс. Если честно, мы сомневались, смогут ли все осилить этот путь и дойти до конца. Но наши опасения не подтвердились – на выходе мы увидели проекты, которые могут реально что-то изменить. Сейчас главное – все это реализовать на практике». Эксперт также подчеркнул, что в ближайшее время будет составлен рейтинг моногородов, и они будут конкурировать между собой, так что вся работа только впереди.
Директор ВШГУ РАНХиГС Дмитрий Буташин поблагодарил Фонд развития моногородов за содействие: "От лица Академии я бы хотел сказать спасибо за то, что вы нас многому научили. И мы вместе добились многого, учитывая, что по ходу программы многое менялось. Мы все вместе победили!» Дмитрий Буташин также отметил, что многие команды сделали фантастический прорыв, если сравнивать с тем, с чего они начинали.
Гран-при образовательной программы обучения управленческих команд моногородов получили города Донецк и Мантурово. По словам заместителя директора ВШГУ Алексея Колесникова, комиссии было очень сложно сделать выбор, но в итоге жюри определилось: "Нам так стало интересно, что у вас получится, что просто мы не могли не дать этот приз. Мы регулярно будем приезжать и смотреть, что происходит».
По итогам защиты проектов жюри наградило участников по следующим номинациям:
С уважением,
Дмитрий Соколов
пресс-секретарь РАНХиГС и Гайдаровского форума
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