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Банк "Югра" поддержит московское "Динамо" в третьем туре Лиги чемпионов

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17 января, 14:47 UTC+3
Материал из 1 страницы

Банк "Югра" - официальный спонсор мужского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) - поддержит игроков в третьем туре Лиги чемпионов. На этот раз команда бело-голубых играет против польской "Закса". Встреча состоится 18 января на домашней площадке клуба, во Дворце спорта "Динамо".

Матч обещает стать интереснейшим, ведь встречаются лидеры. По результатам предыдущих матчей команда Юрия Маричева одержала победы со счетом 3:1 над бельгийской "Нолико" и турецким "Истанбул ББ". В свою очередь, "Закса" обыграла бельгийцев и турков со счетом 3:0.

Для выхода в плей-офф бело-голубым необходимо одержать победу в четырех турах. Следующая встреча "Динамо" и "Заксы" состоится в Польше уже 1 февраля, 15 февраля игроки вновь сыграют с "Истанбулом", а 1 марта, в рамках шестого тура Лиги чемпионов, команда примет на домашней арене "Нолико".

Алексей Нефедов, президент банка "Югра", отметил: "Динамовцы блестяще проявили себя в групповых матчах, победив сильных соперников в напряженной борьбе. Мы верим, что наши игроки во встрече с польской командой сохранят волю к победе и сумеют показать высочайший класс российской волейбольной школы".

Лига Чемпионов (CEV Champions League) - ежегодный европейский турнир, проходящий под эгидой Европейской Конфедерации волейбола. В современном формате турнир проводится с 2000 года. В течение 17 лет российские команды становились победителями восемь раз, в том числе в последних пяти розыгрышах подряд. На сегодняшний день высшим достижением московского "Динамо" в Лиге чемпионов являются серебряные медали, завоеванные в 2010 году.

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