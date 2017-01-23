"Урал-инструмент-Пумори" осваивает производство следующих моделей станков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. ООО "Урал-инструмент-Пумори" (входит в состав Корпорации "Пумори") успешно осваивает производство токарного оборудования - выпущен и успешно сдан в эксплуатацию покупателю первый токарный станок модели ЛТ 200. Об этом сообщили в корпорации.
"За 2016 год компания выпустила восемь фрезерных обрабатывающих центров, все они были реализованы и работают на производстве у клиентов. На 2017 год запланировано освоение еще двух моделей фрезерного оборудования - обрабатывающие центры УиП СФ450 и УиП ВФ 550/1200, что еще более расширит возможности клиентов оснастить свое производство доступным качественным оборудованием", - сказано в сообщении.
Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. Головное предприятие базируется в Екатеринбурге. В 2013 и 2014 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. В марте 2016 года на предприятии в Екатеринбурге открылось лицензионное серийное производство станков с ЧПУ "Okuma Genos L300" японской станкостроительной Okuma Corporation. Мощность производства - 120 станков с ЧПУ в год.
Корпорация "Пумори" является также партнером других известных компаний-производителей: японских Toshiba, Okamoto, Brother; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Ingersoll (США), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.