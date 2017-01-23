Мировой спорт использует экономические форумы для продвижения крупнейших проектов

МОСКВА, 23 января /Росконгресс/. Беспрецедентный контракт на $600 млн, подписанный Международным олимпийским комитетом и Alibaba Group в Давосе, это пример эффективного взаимодействия спорта и бизнеса на площадке экономических форумов. Об этом заявил заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

"Мировой спорт использует площадку экономических форумов для деловой активности и продвижения крупнейших проектов. Следуя этому тренду, фонд "Росконгресс" в прошлом году включил деловые сессии о спорте и спортивную программу в структуру Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума во Владивостоке и Российского инвестиционного форума в Сочи. В этом году спортивные традиции форумов будут продолжены. Деловая программа и выставочные зоны дают возможность презентовать крупнейшие спортивные проекты потенциальным партнерам. А насыщенная спортивная программа позволяет обсудить возможное сотрудничество в неформальной обстановке. Помимо этого, пример Давоса указывает на то, как экономические форумы могут стать для России эффективной площадкой для взаимодействия с международными спортивными структурами, продвижения значимых спортивных проектов. В условиях беспрецедентного давления на российский спорт эти возможности приобретают особое значение", - подчеркнул Георгий Брюсов.

В спортивную программу Российского инвестиционного форума, который пройдет 27-28 февраля в Сочи, включены гала-матч по хоккею, турниры по горным лыжам и теннису, забег и корпоративные игры. В рамках деловой программы Российского инвестиционного форума - 2017 состоится панельная сессия "Наследие спортивных мероприятий: как использовать?".