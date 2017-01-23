ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ Страхование

Компания "Галс-Девелопмент" прошла процедуру обязательного страхования гражданской ответственности по проектам бизнес-класса - жилому кварталу "Достояние" и городскому кварталу "Искра-Парк" в компании ВТБ Страхование. Договор страхования включает в себя риски утраты, гибели или повреждения возводимых жилых комплексов, оборудования, коммуникационных систем и другого расположенного к нему имущества от возгорания, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и прочих рисков. Полис также защищает от рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Общая сумма ответственности ВТБ Страхование составила 17,9 млрд рублей.

"Компания "Галс-Девелопмент" является одним из лидеров рынка по строительству жилья бизнес-класса. Наличие страхового полиса на возводимые объекты будет способствовать защите интересов сторон - как самого застройщика, так и долевых участников", - комментирует Алексей Володин, заместитель генерального директора ВТБ.

"Проекты "Галс-Девелопмент" возводятся в строгом соответствии с графиком или сдаются в эксплуатацию с опережением. Дополнительным обеспечением наших обязательств является процедура страхования гражданской ответственности, которую по всем объектам проходим не только мы, но и генподрядные организации. Страхование жилых проектов компанией ВТБ Страхование, одним из крупнейших игроков рынка, является твердой гарантией надежности покупки для наших клиентов", - комментирует Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".

МФК "Искра-Парк" - это городской квартал с апартаментами площадью 2,8 га, расположенный на Ленинградском проспекте, в пешей доступности от станции метро "Динамо". Комплекс состоит из девяти зданий переменной этажности 9-17 этажей различного функционального назначения: апартаменты, офисы и инфраструктурные объекты. В проекте представлено 823 апартамента от 37 до 130 кв. метров. Монументальный внешний облик комплекса, просторные входные группы-лобби, подземный паркинг на 1061 машино- место в сочетании с закрытым двором, общественные зоны, созданные в лучших традициях паркового проектирования - все это делает проект идеальным для жизни в мегаполисе.

Жилой квартал "Достояние" представляет собой три здания высотой 22 этажа, которые получили название "Наука", "Культура и Искусство". Архитектурный проект жилого комплекса разработан мастерской "ГРАН" под руководством заслуженного архитектора России Павла Андреева. Всего в комплексе представлено 417 квартир площадью от 42 до 257 кв. метров. На верхних этажах расположатся 6 панорамных пентхаусов с открытыми террасами и возможностью установки каминов. Комплекс также включает в себя двухуровневый подземный паркинг на 446 машиномест. На открытой платформе, соединяющей жилые башни, предполагается размещение объектов инфраструктуры.

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Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

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Справка

ВТБ Страхование основано в 2000 году и входит в крупнейшую международную финансовую группу ВТБ. Собственные средства ВТБ Страхование составляют 11,8 млрд рублей. Филиалы и офисы продаж компании работают в 95 крупнейших городах России. Страховщик входит в десятку крупнейших участников рынка. Компания обладает самыми высокими рейтингами надёжности российских и международных агентств.

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. В 2016 году компания сдала в эксплуатацию четыре объекта общей площадью 300 тыс. кв. м.: первая очередь жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", жилая башня "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити").

Общая площадь строящихся комплексов в портфеле кампании составляет около 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находится пять проектов: вторая очередь комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", офисные башни МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити") и жилой комплекс "Достояние".

В портфеле компании находятся такие действующие объекты, как торгово-развлекательный комплекс "ЛЕТО" в Санкт-Петербурге, бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр "Даниловский форт", гостиница "Пекин", торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.