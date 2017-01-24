Инвестиционная привлекательность российских индустриальных парков растет

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Индустриальный парк (ИП) - одна из самых интересных площадок с точки зрения инвестиционной привлекательности, особенно в непростые для экономики России времена, когда немногие игроки готовы вкладывать средства в строительство новых предприятий с нуля. По данным российской Ассоциации индустриальных парков, с 2013 года количество ИП в стране возросло на 82,5% - с 80 до 146. Активно развиваются как частные, так и государственные площадки. Их доли сейчас практически равны - 75 частных и 71 государственных.
Впечатляет увеличение основных показателей за последние три года, особенно учитывая кризисное положение отечественной экономики в данный период: площади увеличились на 2412 га, размещены 717 резидентов, создано около 34 тыс. новых рабочих мест. В 2016 году снизилась как средняя стоимость продажи 1 га площади индустриального парка - 10,2 млн рублей, так и его аренды - до 1831 рубля за кв. м в год.
Анализ рынка за период с 2013 года демонстрирует положительную динамику развития направления индустриальных парков в нашей стране. Однако наилучшим образом иллюстрируют привлекательность ИП не сухие цифры статистики, а примеры конкретных резидентов, которым удалось наилучшим образом воспользоваться преимуществами размещения в индустриальных парках.
Индустриальный парк Greenstate - Горелово, Ленинградская область
"ГОРИГО" - логистический комплекс нового поколения, представленный двумя зданиями общей площадью 90 тыс. кв. м с рабочей высотой помещения в 11 метров. Индустриальный парк Greenstate стал идеальным местоположением для данного предприятия, ведь он находится неподалеку от Санкт-Петербурга, всего в 1,5 км от кольцевой автодороги и Таллиннского шоссе, в 9 км от Киевского шоссе, в 15 км от аэропорта Пулково, в 16 км от порта Санкт-Петербурга и в 23 км от Московского шоссе. К тому же к комплексу подведена собственная железнодорожная ветка. Таким образом, клиенты "ГОРИГО" имеют возможность оперативной отправки грузов всеми видами транспорта - от автомобильного до морского.
Индустриальный парк "Подосинки" - Дмитровский район, Московская область
"АэроСтоун" - крупнейшее в стране предприятие по производству блоков ячеистого газобетона автоклавного твердения и других видов строительных материалов. Удобное расположение поблизости от Москвы с ее многочисленными стройками сокращает затраты предприятия на доставку продукции. К тому же изделия компании находят спрос прямо на территории индустриального парка среди других резидентов.
Индустриальный парк Greenstate - Горелово, Ленинградская область
Siemens - один из крупнейших мировых инженерных концернов, стремящийся к активному развитию, в том числе и на российском рынке. Для компании "Сименс Технологии Газовых Турбин" было важно в оптимальные сроки открыть новое предприятие и начать производство в месте, откуда гарантированно можно было бы доставлять многотонные турбины в порт Усть-Луга. Кроме того, получение технических условий на подключения к локальным инженерным сетям и обеспечение нового участка всеми необходимыми коммуникациями и мощностями в российских реалиях обычно занимают длительное время. Выбор компании пал на индустриальный парк "Greenstate", где каждый клиент получает подготовленный участок со всеми коммуникациями и зарезервированные для него мощности (лимиты по воде, канализации, теплу и электричеству).
Благодаря этому удалось завершить строительство в кратчайшие сроки - всего за два года "СТГТ" построил на площадке в Greenstate современное производство по выпуску газовых турбин мощностью более 160 МВт.
Индустриальный парк "Станкомаш", Челябинск
Индустриальный парк "Станкомаш" стал идеальной площадкой для АО "КОНАР", ведь здесь на одной территории локализованы все технологические переходы и этапы создания продукции - от литейного производства до производства высокотехнологичных комплектующих. Получается, что компания может разрабатывать и проектировать свою продукцию совместно с теми, кто будет ее непосредственно производить, и предоставлять своим клиентам уже полностью готовые решения.
Индустриальный парк Greenstate - Горелово, Ленинградская область
"АТРИА Пит-Продукт" - дочернее предприятие финского концерна ATRIA, является крупнейшим иностранным производителем мясных продуктов на российском рынке. Одно из производственных предприятий компании разместилось в индустриальном парке Greenstate, принадлежащем компании YIT, которая уже более ста лет успешно работает на строительном рынке России. Неудивительно, что для строительства своего нового завода "АTRIA" доверилась огромному опыту своих соотечественников. В данном случае ЮИТ не просто предоставил компании участок индустриального парка с инфраструктурой, но и выполнил весь комплекс работ по запуску производства.
Суммарные инвестиции в развитие инфраструктуры в индустриальных парках России к 2016 году достигли 134 млрд рублей. Инвестиции в создание новых производств - 574 млрд рублей. Средние удельные инвестиции в инфраструктуру составили 7,8 млн рублей на гектар. Удельные привлеченные инвестиции в производство - 31 млн рублей на 1 гектар, что соответствует уровню 2015 года. Общее соотношение привлеченных инвестиций в производство к вложениям в инфраструктуру в 2016 году стало еще эффективнее - 1 к 7,5 руб.
В данный момент в 46 субъектах нашей страны уже действуют индустриальные парки (ИП) или запущены процессы их создания. За последний год улучшились все основные экономические показатели отрасли. В действующих ИП прибавилось 196 новых резидентов. Теперь их общее число достигло 1870 компаний. Они создали свыше 104 тыс. новых рабочих мест. Общий прирост по отношению к прошлому году составил 25%.