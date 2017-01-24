Инвестиционная привлекательность российских индустриальных парков растет

Индустриальный парк (ИП) - одна из самых интересных площадок с точки зрения инвестиционной привлекательности, особенно в непростые для экономики России времена, когда немногие игроки готовы вкладывать средства в строительство новых предприятий с нуля. По данным российской Ассоциации индустриальных парков, с 2013 года количество ИП в стране возросло на 82,5% - с 80 до 146. Активно развиваются как частные, так и государственные площадки. Их доли сейчас практически равны - 75 частных и 71 государственных.

Впечатляет увеличение основных показателей за последние три года, особенно учитывая кризисное положение отечественной экономики в данный период: площади увеличились на 2412 га, размещены 717 резидентов, создано около 34 тыс. новых рабочих мест. В 2016 году снизилась как средняя стоимость продажи 1 га площади индустриального парка - 10,2 млн рублей, так и его аренды - до 1831 рубля за кв. м в год.

Анализ рынка за период с 2013 года демонстрирует положительную динамику развития направления индустриальных парков в нашей стране. Однако наилучшим образом иллюстрируют привлекательность ИП не сухие цифры статистики, а примеры конкретных резидентов, которым удалось наилучшим образом воспользоваться преимуществами размещения в индустриальных парках.

© Ассоциация индустриальных парков

"ГОРИГО" - логистический центр класса "А"

Индустриальный парк Greenstate - Горелово, Ленинградская область

"ГОРИГО" - логистический комплекс нового поколения, представленный двумя зданиями общей площадью 90 тыс. кв. м с рабочей высотой помещения в 11 метров. Индустриальный парк Greenstate стал идеальным местоположением для данного предприятия, ведь он находится неподалеку от Санкт-Петербурга, всего в 1,5 км от кольцевой автодороги и Таллиннского шоссе, в 9 км от Киевского шоссе, в 15 км от аэропорта Пулково, в 16 км от порта Санкт-Петербурга и в 23 км от Московского шоссе. К тому же к комплексу подведена собственная железнодорожная ветка. Таким образом, клиенты "ГОРИГО" имеют возможность оперативной отправки грузов всеми видами транспорта - от автомобильного до морского.

"АэроСтоун-Дмитров" - завод по производству автоклавного газобетона

Индустриальный парк "Подосинки" - Дмитровский район, Московская область

"АэроСтоун" - крупнейшее в стране предприятие по производству блоков ячеистого газобетона автоклавного твердения и других видов строительных материалов. Удобное расположение поблизости от Москвы с ее многочисленными стройками сокращает затраты предприятия на доставку продукции. К тому же изделия компании находят спрос прямо на территории индустриального парка среди других резидентов.

© Ассоциация индустриальных парков

"Сименс Технологии Газовых Турбин" - завод газовых турбин

Индустриальный парк Greenstate - Горелово, Ленинградская область

Siemens - один из крупнейших мировых инженерных концернов, стремящийся к активному развитию, в том числе и на российском рынке. Для компании "Сименс Технологии Газовых Турбин" было важно в оптимальные сроки открыть новое предприятие и начать производство в месте, откуда гарантированно можно было бы доставлять многотонные турбины в порт Усть-Луга. Кроме того, получение технических условий на подключения к локальным инженерным сетям и обеспечение нового участка всеми необходимыми коммуникациями и мощностями в российских реалиях обычно занимают длительное время. Выбор компании пал на индустриальный парк "Greenstate", где каждый клиент получает подготовленный участок со всеми коммуникациями и зарезервированные для него мощности (лимиты по воде, канализации, теплу и электричеству).

Благодаря этому удалось завершить строительство в кратчайшие сроки - всего за два года "СТГТ" построил на площадке в Greenstate современное производство по выпуску газовых турбин мощностью более 160 МВт.

АО "КОНАР" - разработка, проектирование и комплексное обеспечение газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности

Индустриальный парк "Станкомаш", Челябинск

Индустриальный парк "Станкомаш" стал идеальной площадкой для АО "КОНАР", ведь здесь на одной территории локализованы все технологические переходы и этапы создания продукции - от литейного производства до производства высокотехнологичных комплектующих. Получается, что компания может разрабатывать и проектировать свою продукцию совместно с теми, кто будет ее непосредственно производить, и предоставлять своим клиентам уже полностью готовые решения.

© Ассоциация индустриальных парков

"Пит-Продукт" - мясоперерабатывающий завод

Индустриальный парк Greenstate - Горелово, Ленинградская область

"АТРИА Пит-Продукт" - дочернее предприятие финского концерна ATRIA, является крупнейшим иностранным производителем мясных продуктов на российском рынке. Одно из производственных предприятий компании разместилось в индустриальном парке Greenstate, принадлежащем компании YIT, которая уже более ста лет успешно работает на строительном рынке России. Неудивительно, что для строительства своего нового завода "АTRIA" доверилась огромному опыту своих соотечественников. В данном случае ЮИТ не просто предоставил компании участок индустриального парка с инфраструктурой, но и выполнил весь комплекс работ по запуску производства.

Справочная информация

Суммарные инвестиции в развитие инфраструктуры в индустриальных парках России к 2016 году достигли 134 млрд рублей. Инвестиции в создание новых производств - 574 млрд рублей. Средние удельные инвестиции в инфраструктуру составили 7,8 млн рублей на гектар. Удельные привлеченные инвестиции в производство - 31 млн рублей на 1 гектар, что соответствует уровню 2015 года. Общее соотношение привлеченных инвестиций в производство к вложениям в инфраструктуру в 2016 году стало еще эффективнее - 1 к 7,5 руб.

В данный момент в 46 субъектах нашей страны уже действуют индустриальные парки (ИП) или запущены процессы их создания. За последний год улучшились все основные экономические показатели отрасли. В действующих ИП прибавилось 196 новых резидентов. Теперь их общее число достигло 1870 компаний. Они создали свыше 104 тыс. новых рабочих мест. Общий прирост по отношению к прошлому году составил 25%.