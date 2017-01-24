"Холдинг Кабельный Альянс" увеличил объемы переработки меди на 12%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Холдинг Кабельный Альянс (ООО "ХКА", объединяет кабельные активы Уральской горно-металлургической компании) в 2016 году увеличил переработку меди на 12% до 37,5 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

"Увеличить показатель компания смогла благодаря реализации масштабной программы модернизации производственных площадок и расширению линейки продукции. В 2016 году на всех предприятиях ХКА было установлено новое оборудование, в том числе итальянская линия по выпуску обмоточных проводов на "Уралкабеле", оплеточные машины на "Электрокабеле". Благодаря им кольчугинский завод увеличил объемы производства кабелей для военно-морского флота. Парк оборудования уникального резиноделательного цеха томского "Сибкабеля" также пополнился новыми установками", - сказано в сообщении.



Специалистами ПАО "НИКИ г.Томск" совместно с технологами заводов в прошлом году разработаны и запущены в производство новые изделия, в том числе в рамках программы импортозамещения. Среди них – силовой гибкий кабель марки H07RN-F. Он предназначен для всех отраслей народного хозяйства и, что немаловажно, способен в течение долгого времени функционировать в условиях крайнего севера. Кроме того, в перечне новых разработок – теплостойкий нефтепогружной кабель, кабели для горнорудной промышленности и другие.



Основным поставщиком медной катанки для ООО "ХКА" является АО "Уралэлектромедь" (Свердловская область). Головное предприятие Уральской горно-металлургической компании производит высококачественную катодную медь, соответствующую марке М00К по российскому ГОСТу и марке Cu-Cath-1 по европейскому стандарту EN 1978:1998, реализуемую под брендом UMMC и UMMC II, зарегистрированным на Лондонской Бирже Металлов.



Из медной и алюминиевой катанки на заводах ХКА (АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель") изготавливают токопроводящую жилу (ТПЖ) кабелей и проводов. По своим теплопроводным и токопроводящим свойствам медь значительно превосходит алюминий, немного уступая серебру. Даже при окислении на воздухе она почти не теряет своих характеристик: окисная пленка является токопроводящей. Медные провода по сравнению с алюминиевыми более устойчивы к изгибу, скручиванию и т.п.

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в прошлом году превысил 50 тыс. тонн. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов. В ХКА входят три завода - АО "Сибкабель", АО "Уралкабель", АО "Электрокабель "Кольчугинский завод" и научно-исследовательский институт "НИКИ, г.Томск". "Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тысячам сотрудникам.