Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" пройдет в Москве 28-31 марта

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МОСКВА, 24 января 2017 г. /Пресс-служба конгресса/. С 28 по 31 марта 2017 года в Москве в ММПЦ МИА "Россия сегодня" состоится крупнейшее мероприятие в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства - IV Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП".
Организатором конгресса выступает Центр развития ГЧП при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив и "Деловой России". Среди традиционных партнеров и спонсоров Российской недели ГЧП: Сбербанк России, Газпромбанк, госкомпания "Автодор", ПАО "Ростелеком", ГСК "ВИС", InfraONE, EY и др.
В программе конгресса: пленарное заседание "ГЧП как эволюция системы государственного управления: от госзаказа к инвестиционным проектам", открытое заседание экспертной группы ЕЭК по ГЧП, обсуждение инвестиционных проектов Московского транспортного узла, панельные дискуссии, посвященные вопросам привлечения инвестиций, мониторингу и контролю реализации концессионных соглашений, проектному управлению, конкурсному отбору и частной инициативе. Будут рассмотрены лучшие практики ГЧП в транспорте, ЖКХ, социальной сфере. В качестве перспективных отраслей эксперты обсудят возможности реализации проектов в сельском хозяйстве, промышленности и IT. Одним из ключевых мероприятий Конгресса является презентация Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП. Методика рейтинга учитывается правительством при оценке эффективности инвестиционной деятельности губернаторов и является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестклимата.
Ежегодно в мероприятиях Российской недели ГЧП принимают участие более 1700 человек: представители органов власти, ведущие российские и зарубежные эксперты, представители финансово-банковского сообщества и руководители частного бизнеса со всей страны. Конгресс освещают более 100 журналистов федеральных и региональных СМИ.
Подробная информация о мероприятии:
http://p3week.ru/ru/
8 (495) 988-77-13