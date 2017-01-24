В 2017 году в "Академическом" сдадут свыше 100 тыс. кв. метров жилья

Иск Белоруссии к Международной федерации каноэ может составить не менее $2,3 млнСпорт 24 января, 11:42
Объявлен выговор директору томской школы, ученики которой заблудились на лыжнеВ стране 24 января, 11:42
Миронов назвал рядовым делом выход Мизулиной из "Справедливой России"Политика 24 января, 11:37
BFM-TV: Полански отказался возглавить церемонию "Сезар-2017"Культура 24 января, 11:34
Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистыеСпорт 24 января, 11:25
Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018Спорт 24 января, 11:24
Экспорт "Газпрома" в Европу в январе вырос уже на 20%Экономика и бизнес 24 января, 11:18
Грузооборот ТМТП сократился в 2016 году на 27% - до 1,07 млн тоннТранспорт 24 января, 11:17
Спиридонов: Жиба заявлением о допинге решил пропиаритьсяСпорт 24 января, 11:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. В 2017 году в самом молодом районе Екатеринбурга - "Академическом" - будет сдано свыше 100 тыс. кв. метров жилья, сообщает ресурс akademekb.ru.
"В 2017 году в районе начнется проектирование и строительство сразу нескольких кварталов, а также объектов дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры. В начале года будут разыграны тендеры на возведение второй очереди нулевого квартала (блоков 0.5-0.8) - на эти цели заявлено свыше 1,8 млрд руб., а также на завершение строительства и благоустройства первой очереди. Кроме того, в конце года будет объявлен конкурс на проектирование ДОУ на 250 мест за 1,6 млн руб.", - сказано в сообщении.
В этом же году начнется строительство четырех первых зданий в трех блоках 9-го квартал и подземного паркинга в общей сложности на 900 машиномест. На это планируется потратить 9,5 млрд руб. Тендеры на строительство квартала пройдут в марте.
"Именно на территории 9-10 кварталов должен разместиться в перспективе медицинский кластер. Реализация проекта уже началась. На проектирование первой очереди Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) в 2017 направят 68 млн руб", - сказано в сообщении. В компании не исключают возможность начала строительства первых корпусов 26-го квартала, примыкающего к ТК "Лента". Помимо жилой застройки, здесь разместятся ДОУ на 250 мест и школа на 1100 мест. Затраты на строительство первой очереди с организацией паркинга на 380 машиномест составят почти 2,3 млрд руб. Еще свыше 10 млн уйдет на подготовку проектной документации для строительства учебных заведений.
В конце года застройщик намерен приступить к строительству "Городка ученых". В декабре компания намерена объявить тендер на малоэтажную застройку в 45-м квартале. Первый пусковой комплекс квартала будет состоять из шести таунхаусов. Всего их будет 34, и все они разместятся вдоль улицы Амундсена за рекой Патрушиха. Таунхаусы будут разносекционными, площадь квартир в них составит от 100 до 150 кв. метров. Общая площадь застройки составит 30 тыс. кв. метров.
Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.
"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.
АО "РСГ-Академическое"
Отдел продаж:
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00
Сб-Вс: 10.00-17.00
Телефон +7 343 222-7-222