МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов с данными о способах хищения электроэнергии

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В конце прошлого года специалисты филиала МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") "Новгородэнерго" обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети интернет, провоцирующих граждан на совершение незаконных действий, а именно - безучетное потребление электроэнергии. Новгородский районный суд согласился с позицией энергетиков и принял решение о блокировке 12 сайтов.
Как сообщили в службе безопасности электросетевой компании, аналогичные решения ранее были приняты и в других регионах России. Помимо распространения незаконной информации, главная цель сайтов заключалась в продаже приборов учета, которые могут искажать реальные показания потребления электроэнергии. Незаконно модифицированные приборы учета внешне не отличаются от заводских приборов: они имеют "заводские" пломбы, номерные штампы и документы на изделие.
"Использование данных приборов является незаконным и предусматривает административную ответственность по ст. 7-19 КоАП РФ. Наши специалисты имеют опыт работы с такими приборами и могут легко их отличить от легальных приборов учета", - рассказали в МРСК Северо-Запада.
От действий мошенников в первую очередь страдают добросовестные потребители в многоквартирных домах, которые оплачивают украденную соседями электроэнергию в рамках потребления на общедомовые нужды. Кроме того, ресурсоснабжающие организации, недополучают средства, необходимые на обеспечение надежности электроснабжения, также отметили в энергокомпании.