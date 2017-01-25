Академический стал лидером просмотров на портале поиска жилья в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Самый молодой район Екатеринбурга - Академический - стал лидером просмотров в городе на портале N1 - одном из ведущих ресурсов по поиску и выбору жилья в России. Как сообщили сегодня в пресс-службе АО "РСГ-Академическое", на Академический в 2016 году пришлось 7,5% просмотров о приобретении первичного жилья в уральском мегаполисе. "Оказавшийся на втором месте район Ботанический отстал от лидера более чем в два раза, а центр города - в 3,5 раза", - отметили в пресс-службе со ссылкой на статистику ресурса.



"Похожая картина складывается и на рынке вторичного жилья. Здесь Академический на втором месте по популярности - 6% просмотров, всего на 0,2 процентных пункта меньше, чем в центре. Помимо местоположения и развитой инфраструктуры, такие предпочтения горожан во многом определяются критерием "цена - качество". В этой связи Академический удерживает ведущие позиции среди районов масштабной жилой застройки", - сообщают в пресс-службе.

В 2016 году застройщик - компания "РСГ-Академическое", ГК "КОРТРОС" - реализовала в Академическом 108 тыс. кв. м жилья, и стала одним из лидеров по этому параметру на региональном рынке недвижимости, отмечают в компании.

Как сообщал ранее ТАСС, флагманский проект Группы компаний "КОРТРОС" - район "Академический" в Екатеринбурге - в 2016 году возглавил рейтинг проектов жилищного строительства по версии "Коммерсантъ-недвижимость". Проект также стал четвертым по масштабу инвестиционным проектом в России по версии агентства INFOLine, при этом по общему объему инвестиций "Академический" не имеет равных как в строительстве жилья, так и в гражданском строительстве России вообще.

Район Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 г - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 350 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.



"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое"

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