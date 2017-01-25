Представители компании "МногоСна" раскрыли секрет правильного сна

Сегодня словосочетание "ортопедический матрас" используется практически во многих рекламных фразах и товарных описаниях. Рядовой потребитель, скорее всего, уже знает, что ортопедические свойства нужны и полезны. Однако в чем именно заключается "ортопедичность" и зачем она нужна, для большинства покупателей современных матрасов, остается загадкой.

Ортопедический эффект спального места подразумевает поддержку правильного положения позвоночника во время сна. Учитывая, что сон занимает значительную часть нашей жизни, а также то, что днем большинство людей ведут сидячий, малоподвижный, "вредный" для позвоночника образ жизни, здоровый с точки зрения ортопедии сон попросту необходим.

Тем не менее, правильное положение тела во время сна не ограничивается исключительно поддержкой спины и требованиями из области ортопедии. Мышцы, мягкие ткани и суставы также должны отдыхать, кровообращение во всех частях тела должно быть полноценным. За все это отвечает правильно подобранная анатомичность матраса. К слову, многие европейцы ставят в приоритет именно ее, ведь от этого напрямую зависит комфорт эксплуатации кровати.

Идеального матраса для всех не существует. И ортопедические свойства, и параметры анатомичности должны выбираться с учетом индивидуальных особенностей конкретного человека, принимая во внимание его вес, возраст, состояние здоровья, привычки и предпочтения. Если мы говорим о двуспальных кроватях, то в дополнение ко всему должна учитываться и разница в весе партнеров.

Добавим, что современные модели матрасов - это еще и правильно подобранные материалы "начинки", зачастую инновационные. Они отвечают за удобство эксплуатации матраса, они упрощают уход за изделием. Новые материалы гигиеничны, не накапливают влагу и пыль, не привлекают паразитов, они устойчивы к нагрузкам.

Разнообразие наполнителей, как природного, так и искусственного происхождения, а также использование в производстве уникальных пружинных систем позволяет на выходе получить ортопедический матрас, который учитывает все потребности конкретного человека. В этом и заключается секрет уникальных свойств современного матраса.

Теперь поговорим о том, за счет чего достигаются эти свойства. Матрасные блоки с системой автономных пружин (от 250 шт. на 1 кв. м) способны эффективно поддерживать наше тело во время сна. В комбинации с таким пружинным блоком работают разнообразные наполнители, определяющие индивидуальные пользовательские качества конкретной модели - наполнитель может быть один, или в матрасе их может быть сразу несколько.

Справедливости ради стоит отметить, что в настоящее время существует достаточно широкая линейка беспружинных матрасов с комбинированными наполнителями, которые относят к изделиям с ортопедическим эффектом. Однако специалисты все-таки рекомендуют отдавать предпочтения платформам с независимой пружинной системой.

Как утверждают сотрудники популярного интернет-магазина "МногоСна", рынок ортопедических матрасов представлен широким выбором моделей, каждая из которых обладает определенными особенностями. Независимые испытания доказали - увеличение количества пружин больше 400 штук на 1 кв. м практически не влияет на ортопедические свойства матрасов и комфорт отдыха для стандартной массы тела до 90 кг.

Что касается наполнителей, то кокосовая койра придает изделию определенную жесткость, латекс - упругость, войлок и шерсть - мягкость и способность концентрировать тепло. Кроме того, сегодня в продаже имеются матрасы со сторонами "зима-лето", начинка которых "настроена" на определенный сезон.

По материалам сайта http://матрас-купить-недорого.рф/