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Абитуриенты матфака ЧелГУ все чаще предпочитают "Компьютерную безопасность"

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25 января, 12:29 UTC+3
Выпускники вуза находят себя в административных и бизнес-структурах, компаниях IBM, Rocketsoftware, Google, Яндекс, Ростелеком, 74.ru и других
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​​IT лаборатория ЧелГУ

​​IT лаборатория ЧелГУ

© ЧелГУ

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Абитуриенты Челябинского государственного университета (ЧелГУ), поступая в университет, все чаще выбирают специальность "Компьютерная безопасность", сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе ЧелГУ.

"В преддверии приемной кампании 2017 года эксперты отмечают увеличивающийся спрос на направления, связанные с информатикой и вычислительной техникой, безопасностью информации, транспортными средствами, строительством, машиностроением. Эту тенденцию подтверждает растущий с каждым годом поток абитуриентов, выбирающих специальность "Компьютерная безопасность" на математическом факультете Челябинского госуниверситета", - сказано в сообщении.

Обучающиеся по специальности "Компьютерная безопасность" студенты ЧелГУ учатся сначала создавать вирусы, взламывая учебные сайты, а затем - отражать хакерские атаки. "Перед выпускниками этой специальности стоят задачи защиты операционных систем, сетей передачи данных, мобильных устройств, веб-приложений. Отмечу, что наши студенты учатся не только техническим методам защиты, но организационным. В любой системе слабым звеном является человек, человеческий фактор играет огромную роль, поэтому надо учиться разрабатывать разные инструкции, правила политики безопасности", - цитирует пресс-служба ЧелГУ доцента кафедры компьютерной безопасности и прикладной алгебры Алексея Ручая.

По данным университета, выпускники ЧелГУ востребованы в России и за рубежом. Они находят себя в административных структурах, бизнес-сфере, крупнейших компаниях: IBM, Rocketsoftware, Google, "Яндекс", "Ростелеком", 74.ru и др. В этом году на специальности "Компьютерная безопасность" предусмотрено 20 бюджетных мест, подробнее о ней можно узнать на сайте ЧелГУ. А программа-калькулятор ЕГЭ поможет определить, на какие еще направления и специальности ЧелГУ может претендовать абитуриент с выбранными экзаменами.

Челябинский государственный университет - классический университет, первый университет на Южном Урале, один из ведущих научных и образовательных центров региона. Был основан в 1976 году. Образовательная деятельность ведется на 13 факультетах и в пяти учебно-научных институтах, реализуется подготовка по 112 основным образовательным программам. Сферу научной деятельности ЧелГУ представляют более 30 научных школ. Вуз является членом Ассоциации классических университетов России, Евразийской ассоциации университетов, Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО.

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