Соблюдение прав человека в Свердловской области обсудит комитет регионального Заксобрания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. С докладом о деятельности уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой начнет 2017 год комитет регионального Законодательного собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности. По словам председателя комитета Владимира Никитина, сформирована повестка очередного заседания.

"Это ежегодный доклад, и мы в обязательном порядке рассматриваем его на комитете. Наша задача - детально разобраться во всех вопросах, изучить законодательные предложения нашего регионального омбудсмена и подготовить вопрос на заседание Заксобрания 14 февраля. За весеннюю сессию мы должны также заслушать отчеты о деятельности Уполномоченного по защите прав ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей и информацию о деятельности ГУ МВД России по Свердловской области", - сказал Никитин.

По словам депутата, которые приводят в пресс-службе Законодательного собрания, на первое заседание комитет вносит две законодательные инициативы. Одна касается закона "О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области".

"На федеральном уровне произошли небольшие изменения в порядке организации депутатских центров в территориях, и теперь необходимо областной закон привести в соответствие с новыми правовыми нормами. Не думаю, что будут проблемы в его принятии, поскольку законопроект внесен большой группой депутатов, представляющих разные фракции. Комитет будет предлагать Заксобранию на заседании 14 февраля принять данный законопроект в трех чтениях", - подчеркнул депутат.

Вторая законодательная инициатива касается корректировки двух статей Избирательного кодекса Свердловской области. Уточняется порядок приобретения избирательных бюллетеней для выборов в органы местного самоуправления и проведения местных референдумов (кто заказывает, кто изготавливает и т.д.). Вводится понятие "финансовые инструменты" в статью о запрете для депутатов иметь банковские счета за границей, сообщили в парламенте.

В проекте повестки заседания - вопрос о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Российской Федерации автомобильной дороги федерального значения Екатеринбург-Тюмень, новое направление под Камышловом. "Проделана большая работа, в том числе на деньги областного бюджета. Но поскольку трасса федеральная, для её дальнейшей эксплуатации необходимо передать этот участок дороги с мостами и со съездами транспортных развязок Российской Федерации. Комитет намерен рекомендовать Заксобранию дать "добро" на эту имущественную сделку", - сказано в сообщении.

Законодательное собрание Свердловской области - высший и единственный законодательный (представительный) орган государственной власти Свердловской области. Образовано в апреле 1996 года вместо Свердловской областной думы. Ранее состояло из двух палат - Областной думы и Палаты Представителей. С декабря 2011 года Заксобрание - однопалатное, с общей численностью депутатов в 50 человек. Половина состава (25 депутатов) избирается по партийным спискам в едином общеобластном округе, а другая половина - по одномандатным избирательным округам. Срок полномочий депутатов одного созыва - пять лет.

В нынешний созыв Законодательного собрания, избранного 18 сентября 2016 года, вошли представители "Единой России" (36 депутатов), "Справедливой России" (5), ЛДПР и КПРФ (по 4 депутата), "Российской партии пенсионеров за справедливость" (1 депутат). Второй созыв подряд Заксобранием руководит Людмила Бабушкина.