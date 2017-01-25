Более 9 тыс. пермских семей получили сертификаты на семейный капитал в 2016 в офисах МФЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Более 9 тыс. жителей Пермского края (9188) обратилось в прошлом году с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в офисы "Мои документы", сообщили сегодня в департаменте пресс-службы администрации губернатора региона.

"Положительная динамика отмечается и в части использования средств материнского капитала. В 2016 году с заявлением о распоряжении материнским капиталом в многофункциональные центры Пермского края обратилось более 11 тысяч семей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество таких обращений также увеличилось более чем в два раза - в 2015 году поступило 5 тыс. заявлений", - сказано в сообщении.

По статистике большая часть средств МСК направляется на погашение ипотечных кредитов и приобретение жилья. По данным Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, начиная с 2007 года более 72 тыс. жителей региона направили маткапитал на погашение ипотеки на общую сумму почти 28 млрд рублей. Всего за годы действия программы в регионе было выдано более 160 тыс. сертификатов, потрачено 40 млрд руб.

Специальная социальная программа - материнский (семейный) капитал - государство реализует для поддержки семей с двумя и более детьми с 2007 года. Первоначально его сумма составляла 250 тыс. руб., в результате ежегодной индексации к 2016 году размер МСК увеличился до 453 тыс. 26 рублей. В декабре прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому индексация маткапитала заморожена до 2020 года.

Получить государственный сертификат на МСК можно в территориальных органах Пенсионного фонда РФ, либо в любом филиале "Мои документы".

В Пермском крае функционирует 268 офисов МФЦ, в которых можно получить государственные и муниципальные услуги. Ежедневно многофункциональные центры посещает более 10 тыс. человек. Среднее время ожидания в очереди составляет 6 минут, отмечают в департаменте.