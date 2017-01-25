Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 9 тыс. пермских семей получили сертификаты на семейный капитал в 2016 в офисах МФЦ

Новости партнеров
25 января, 14:42 UTC+3
Всего за годы действия программы в регионе было выдано более 160 тыс. сертификатов, потрачено 40 млрд руб.
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Более 9 тыс. жителей Пермского края (9188) обратилось в прошлом году с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в офисы "Мои документы", сообщили сегодня в департаменте пресс-службы администрации губернатора региона. 

"Положительная динамика отмечается и в части использования средств материнского капитала. В 2016 году с заявлением о распоряжении материнским капиталом в многофункциональные центры Пермского края обратилось более 11 тысяч семей. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество таких обращений также увеличилось более чем в два раза - в 2015 году поступило 5 тыс. заявлений", - сказано в сообщении. 

По статистике большая часть средств МСК направляется на погашение ипотечных кредитов и приобретение жилья. По данным Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, начиная с 2007 года более 72 тыс. жителей региона направили маткапитал на погашение ипотеки на общую сумму почти 28 млрд рублей. Всего за годы действия программы в регионе было выдано более 160 тыс. сертификатов, потрачено 40 млрд руб.

Специальная социальная программа - материнский (семейный) капитал - государство реализует для поддержки семей с двумя и более детьми с 2007 года. Первоначально его сумма составляла 250 тыс. руб., в результате ежегодной индексации к 2016 году размер МСК увеличился до 453 тыс. 26 рублей. В декабре прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому индексация маткапитала заморожена до 2020 года.

Получить государственный сертификат на МСК можно в территориальных органах Пенсионного фонда РФ, либо в любом филиале "Мои документы". 

В Пермском крае функционирует 268 офисов МФЦ, в которых можно получить государственные и муниципальные услуги. Ежедневно многофункциональные центры посещает более 10 тыс. человек. Среднее время ожидания в очереди составляет 6 минут, отмечают в департаменте. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
7
На "Святогор" пришел новый тепловоз
8
"Холдинг Кабельный Альянс" увеличил объемы переработки меди на 12%
2
Выставка SMIT.SPACE: мы из будущего открылась в Москве
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Интересное
Россия: времена года
Идеолог и создатель премии "НОС" Ирина Прохорова
Лего-треш: почему премию "НОС" вручили книге о демонах
"Было выпито все": дореволюционные традиции празднования Татьянина дня
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции против "Алмаз-Антея"
2
Китай назвал домыслами сообщения о размещении ракет на границе с Россией
3
В Татарстане пресечена деятельность готовившей теракт на заводе группы
4
Шойгу: войска на юге РФ нужно укреплять из-за ситуации на Украине и Северном Кавказе
5
Эксперты: Россия осталась без ракет тяжелого и среднего классов
6
Times: ЦРУ рассекретило документы о столкновении подлодок США и СССР
7
Президент Казахстана выступит со специальным обращением в течение дня
Темы дня
Реклама