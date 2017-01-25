Эксперты рассказали, как ресторанный рынок переживает кризис

Tomesto.ru, служба бронирования столиков в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России, в преддверии Нового года посвятила время анализу ситуации на рынке ресторанных услуг, используя накопившиеся данные собственной статистики - это более 1300 ресторанов, кафе и баров (в среднем и верхнем ценовых сегментах), которые сотрудничают с сайтом и приняли по предварительным броням почти 850 тыс. гостей (свыше 8% экономически активного населения) в период с начала 2014 года до октября 2016. Итак, как же ресторанный бизнес переживает кризисные времена?

Как показывают данные, заведения не могут пожаловаться на уменьшение количества гостей. Открываются и новые точки гастрономического притяжения, зачастую встраивая свое предложение в общую активность торговых центров - и гости не заставляют себя ждать. За прошлый год в Петербурге стало больше на 100 заведений, в Москве - в полтора раза больше, то есть уже 150. Если сделать несложный подсчет, то станет ясно: каждая неделя дарит жителям два или три новых варианта отдыха, что более чем оптимистично.

Сравним показатели. Время с октября 2014 по весну 2015 стало переломным для многих заведений, когда необходимость приспосабливаться стала главным условием продолжения работы. До начала криза естественная цифра закрытий в неделю равнялась двум, однако в означенный отрезок таких "проигравших" стало семь, если считать обе столицы. Позже потери рынка перестают быть такими интенсивными, примерно на шесть месяцев, когда только одно заведение в два дня прекращало принимать гостей. Однако следующий период ( с ноября 2015 - по январь 2016) окончательно "санировал" индустрию общепита: ежедневно до двух мест минус в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего за полтора года жизни в новых условиях - октябрь 2014 - март 2016 - волны кризиса стерли с досуговой карты мегаполисов на 250 "точек" против привычных цифр. Это около 6% рынка общепита, что ни при каких обстоятельствах катастрофой названо быть не может. При этом гости не стали посещать заведения меньше, найдя новые и/или более демократичные места и принося им прибыль - взамен тех, которые были закрыты навсегда.

Тратим по-прежнему

Еще один антикризисный факт - это стабильность среднего чека (той суммы, которую тратит один посетитель): горожане не стали экономить, выбирая свой ужин или обед.

Присмотримся к цифрам статистики: в Москве после экономических санкций чек "сбросил" всего 3% и сейчас равен примерно 2130 рублям. При этом отдельный расчет для 20 премиальных ресторанов в пределах Садового кольца показывает, что в этом случае все изменения укладываются в пределы обычной погрешности.

Первые изменения в Санкт-Петербурге появились только в летние месяцы 2015 года - чек увеличился на 5% и застыл в районе 1550 рублей. Однако просто сезонные колебания в показателях чека варьируются в пределах ±4%, поэтому и здесь говорить про очевидный рост или уменьшение не получится.

Конечно, не могло обойтись без перемен вовсе: кризис и, как следствие, повышение цен на многие продукты, санкционные меры в экономике - все это повлекло некоторые не столь заметные гостю изменения, призванные в том числе сохранить прежние цены.

Так, многие рестораны вынуждены отдавать предпочтение отечественным продуктам вместо ставших привычными зарубежных; порции уменьшились или лишились части дорогих компонентов, а прибыль ресторана сократилась.

Конечно, к последнему пункту бизнес будет прибегать в последнюю очередь, поэтому рестораторы пересмотрели расходы на аренду, ФОТ и прочие обязательные нужды.

И снова рост

Для ресторанного бизнеса характерна выраженная сезонность с пиком выручки в декабре. Январь - месяц гораздо меньшей прибыли, что можно объяснить окончанием корпоративных встреч, отъездом горожан на отдых и временной утратой платежеспособности после новогодних каникул. Февраль выделяется новым поводом - Днем всех влюбленных, при этом оставляя без внимания День защитников Отечества, в марте гости отмечают 8 Марта, да и в целом для весны характерен общий рост активности. Так было до кризисных месяцев.

Первый Новый год, который россиянам пришлось встречать с шокирующим курсом валюты, показывает сильный провал на месте традиционного роста. Но уже следующий год встречали как обычно, а февраль и март и вовсе догнали цифры докризисной поры.

Подводя итог, аналитики службы Tomesto.ru приходят к выводу, что ресторанный бизнес потерял меньше других. Гости, привыкшие к посещению элитных ресторанов и заведений среднего сегмента, не меняют своих привычек. Как результат, рынок потерял всего 5-10%, а к середине 2016 вернулся к докризисным показателям.

Рестораторы заведений, оставшихся на плаву после всех волнений, обратили внимание на повышение качества сервиса и эффективности.

В целом рынок постепенно возвращается к стабильному росту. Мы всегда в курсе всех новостей ресторанного рынка и можем рассказать самое главное и актуальное.

