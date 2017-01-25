"Югра" наращивает количество корпоративных клиентов

Акция по льготному расчетно-кассовому обслуживанию "Все для бизнеса" позволила банку "Югра" существенно увеличить приток корпоративных клиентов. За три месяца проведения акции, с октября по декабрь 2016 года, банк привлек на 60% больше новых клиентов, чем в предыдущем квартале. Большую часть клиентов составляют региональные промышленные предприятия, компании из сферы услуг и оптовой торговли (порядка 85%).

Акция "Все для бизнеса" стартовала 3 октября 2016 года и продлится до конца марта 2017. В рамках акции банк предлагает новым клиентам - юридическим лицам бесплатное открытие расчетного счета, скидки на банковское обслуживание, а также начисление процентов на текущий остаток по счету.

Алексей Нефедов, президент банка "Югра", отметил: "В 2016 году российский бизнес испытал множество потрясений. Из-за сложных экономической и геополитической ситуаций были вынуждены закрыться сотни тысяч юрлиц. Кроме того, в прошлом году, особенно в первые шесть месяцев, значительно сократился прирост новых участников рынка. Поэтому именно сегодня банкам нужно предлагать простые и эффективные решения, которые будут стимулировать дальнейшее развитие бизнеса".

Банк "Югра" решил поддержать предпринимателей в трудную минуту, помочь им сократить неизбежные расходы на ведение бизнеса, и предложил бесплатное открытие расчетного счета и ряд других преференций, в том числе, фиксированный доход на остаток по счету.

"Таким образом, у нас есть все основания полагать, что тесное и взаимовыгодное сотрудничество банка с бизнесом продолжится в текущем году", - добавил Алексей Нефедов.

ПАО Банк "Югра" - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.