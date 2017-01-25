Объявлен состав сборной РФ по ориентированию на лыжах в III Всемирных военных играх

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Москва, 25 января 2017 г. /Оргкомитет Игр/. Соревнования ориентировщиков на III зимних Всемирных военных играх пройдут в Сочи на трассах Лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" с 23 по 27 февраля. К выступлению на турнире готовятся лучшие спортсмены ЦСКА, а также представители других родов войск российской армии.
Всего на Игры в Сочи в составе сборной Вооруженных Сил России отправятся восемь ориентировщиков (четыре мужчины и четыре женщины). Основу команды составят представители Центрального спортивного клуба Армии.
В предварительный состав мужской команды вошли: 14-кратный чемпион мира, двукратный победитель I Всемирных военных игр CISM в Аосте-2010 майор Эдуард Хренников, 6-кратный чемпион мира старший лейтенант Андрей Ламов, серебряный призер чемпионата мира среди военнослужащих-2015 CISM прапорщик Степан Малиновский (все – спортсмены ЦСКА) и прапорщик Владимир Игнатов (Восточный военный округ, Хабаровск).
В состав женской команды по ориентированию на лыжах предварительно включены прапорщики Татьяна Власова, Мария Кечкина, Татьяна Оборина (все – спортсменки ЦСКА) и Анастасия Кравченко (Восточный военный округ, Хабаровск).
Тренер команды ЦСКА и сборной Вооруженных Сил России Михаил Казадой прокомментировал: "Специалисты отмечают, что наша команда – основной претендент на победу в Военных играх. Естественно, мы рассчитываем на высокий результат, поэтому начали подготовку заранее. Наша команда начала формироваться четыре года назад. Члены сборной принимали участие в международных гражданских и военных соревнованиях по ориентированию на лыжах. У наших ребят есть опыт побед!"
Ориентирование на лыжах представляет собой бег по пересеченной местности с картой и компасом. Главная цель – за меньшее время отметиться в строгой последовательности на всех контрольных пунктах, которые цифрами нанесены на карте.
На III зимних Всемирных военных играх в Сочи ориентировщики разыграют восемь комплектов наград. Соревнования пройдут в трех дисциплинах среди мужчин и женщин: короткая дистанция (около 3 км), средняя дистанция (около 7 км) и трехэтапная эстафета, в которой примут участие три лучших представителя команды по итогам первых двух гонок. Также будут определены лучшие команды по результатам двоеборья (короткая и средняя дистанции).
Лыжно-биатлонный комплекс "Лаура"
23 февраля (четверг)
11.00 – 14.00 Официальная тренировка
25 февраля (суббота)
09.00 – 12.00 Средняя дистанция. Мужчины и женщины
26 февраля (воскресенье)
13.00 – 15.00 Спринт. Мужчины и женщины
27 февраля (понедельник)
09.00 – 11.00 Эстафета. Мужчины и женщины