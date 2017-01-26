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Камчатские рыбаки задействуют бульдозер-болотоход для ловли красной рыбы

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26 января, 10:16 UTC+3
Машине Челябинского тракторного завода предстоит работать в агрессивной среде - в соли, песке и воде
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© Пресс-службы ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Болотоходный бульдозер Б10МБ Челябинского тракторного завода будет задействован в ловле красной рыбы на Камчатке, сообщили сегодня в пресс-службе научно-производственной корпорации "Уралвагнонзавод".

"Заводская техника будет помогать выгружать рыбу на берег. Технология использования тракторов ЧТЗ камчатскими рыбаками такова: сначала болотоход выполняет планировку площадки на берегу, сделав своеобразную горку непосредственно у воды. С траулера подходит баржа со свежим уловом, машина тросом вытаскивает ее из воды на эту горку для разгрузки, после чего сейнер отбуксирует баржу назад. Во время работы бульдозеру предстоит даже заезжать гусеницами в морскую воду", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ходовой части челябинского болотохода предстоит работать в агрессивной среде - в соли, песке и воде. "Практика показала, что уральские машины с задачей справляются, поэтому камчатские рыболовы выбрали эту технику", - пояснили в пресс-службе. Здесь уже эксплуатируется пара бульдозеров ЧТЗ типа Б-170, и теперь рыболовы получат новую машину.

По последним данным, внебюджетные инвестиции в рыбохозяйственный комплекс Камчатского края в 2016 году увеличились в 4,8 раза по сравнению с 2015 годом, достигнув 1,58 млрд руб. Объем государственных инвестиций в 2016 году составил 35,7 млн руб., отмечается в сообщении. Камчатский край остался лидером по объемам добычи водных биоресурсов среди регионов не только Дальнего Востока, но и России. Вылов стал рекордным за весь постсоветский период, в третий раз превысив "миллионную" отметку, - он составил 1,066 млн тонн.

Бульдозер Б10МБ предназначен для эффективного проведения работ в дорожном, промышленном и гидротехническом строительстве, в мелиорации и ирригации на грунтах с малой несущей способностью - болота, снежный покров, оттаявший мерзлый грунт при температурах окружающего воздуха от -50 до +40 градусов Цельсия.  

ЧТЗ входит в состав ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского" - российской корпорации, занимающейся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Кроме ЧТЗ, в состав корпорации входит более 20 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

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