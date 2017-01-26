Форум "Инфофорум-2017" пройдет 2-3 февраля в Москве

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МОСКВА, 26 января 2017 г. /Оргкомитет Инфофорума/. 2-3 февраля 2017 года в Москве состоится Большой национальный форум информационной безопасности "Инфофорум-2017". Это важнейшее ежегодное событие отрасли информационной безопасности в Российской Федерации.
Увлекательный диалог законодателей, регуляторов, потребителей и поставщиков безопасных ИТ-решений.
Технологические тренды, политические задачи и определение направления развития отрасли на 2017 год.
Два насыщенных дня конференц-программы и безграничное общение с коллегами и известными российскими и зарубежными экспертами.
Более 15 тематических заседаний, в рамках которых пройдут увлекательные дискуссии, посвященные самым острым вопросам обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации.
Более 100 выступлений, презентаций и докладов, расширенная выставочная экспозиция, мастер-классы.
Более 1300 специалистов из 60 регионов РФ. Делегации многих субъектов возглавят губернаторы и вице-губернаторы, заместители председателей правительств регионов, министры и председатели профильных комитетов администраций и законодательных собраний. Форум объединит на одной дискуссионной площадке государственных регуляторов отрасли информационной безопасности, представителей различных органов федеральной, региональной и муниципальной власти, специалистов-практиков, разработчиков решений по безопасности, системных интеграторов, потребителей, представителей учреждений науки и образования.
В работе Инфофорума примут участие представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Аппарата Совета Безопасности РФ, Генерального штаба ВС РФ, ФСО России, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, МИД России, МВД России, МЧС России, Министерства образования и науки РФ, Министерства юстиции РФ, Россвязи, Роскомнадзора, других министерств и ведомств. Инфофорум также посетят делегации иностранных государств: Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Китая.
В ходе Инфофорума состоится награждение лауреатов профессиональной премии в области информационной безопасности "Серебряный кинжал" и конкурса студентов и молодых специалистов "Инфофорум - Новое поколение". Также в рамках форума пройдет Деловой Клуб "Лицом на Восток: ИТ и безопасность", организатор клуба ИНФОФОНД при поддержке Делового клуба ШОС.
Организаторы и поддержка: Комитет Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, Совет Безопасности РФ, МВД России, ФСБ России, Генштаб ВС РФ, Минкомсвязь России, ряд других министерств и ведомств, ведущих российских и международных ИТ-компаний и ассоциаций.
Для участия в Инфофоруме-2017 необходимо пройти электронную регистрацию на сайте infoforum.ru.
Место и время проведения: 2-3 февраля 2017 года, Москва, здание правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36. Начало в 09:00.
Контактная информация: тел.: (495) 280-10-51, e-mail: com@infoforum.ru, www.infoforum.ru
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