Гэн Липин: готовы поддерживать любые объединяющие Китай и Россию проекты

Китайский новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае. В этом году торжества в честь Праздника весны - так в дословном переводе называется Новый год в КНР - начинаются 28 января. В его канун прошла торжественная церемония вступления в должность нового Генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге. Первое после торжественного приема интервью новая глава дипмиссии госпожа Гэн Липин дала ТАСС.

- Госпожа Генеральный консул, летом 2017 года в Харбине состоится IV Российско-Китайское ЭКСПО. Какую работу ведет Генеральное консульство Китайской Народной Республики с представителями бизнеса в регионе? Какие компании, работающие на территории ответственности Генконсульства КНР, уже проявляют интерес к участию в ЭКСПО?

- Эта выставка пройдет 15-19 июня в Харбине. В трех предыдущих экспозициях предприниматели двух наших стран уже установили контакты и подписали множество договоров. Впрочем, по опыту прежних китайско-российских ЭКСПО, в них участвуют не только представители китайского и российского бизнеса, но и предприниматели из других стран. Это очень крупная площадка для международного сотрудничества.

Насколько мне известно, китайская сторона уже начала подготовку к выставке.

Что касается нашего Генерального консульства, то мы готовы предоставить всяческую помощь и поддержку российским предприятиям, которые намерены в ней участвовать.

Как сказал сегодня первый вице-губернатор Свердловской области господин Орлов, в этом году из Свердловской области запланирована очень большая делегация для участия в ЭКСПО. Мы надеемся, что все большее число российских предприятий, особенно из Свердловской области, примут участие в этой крупнейшей выставке, и найдут на предстоящем ЭКСПО свои шансы и перспективы. Поскольку наше Генконсульство расположено в административном центре Свердловской области, мы особенно ясно видим, что этот регион развивается несколько более динамично в плане сотрудничества с КНР.

- Скоро Новый год. Какие мероприятия организует Генконсульство в связи с праздниками? Какие мероприятия - например, концерты артистов и творческих коллективов из КНР, кулинарные или какие-то другие фестивали - пройдут при поддержке Генерального Консульства в рамках культурного обмена?

Праздник весны в Китае - самое главное в году торжество. Неважно, где находятся китайцы - на родине или за рубежом, они обязательно широко его празднуют. Китайская диаспора и дипломатические учреждения Китая во всем мире обязательно организуют праздники и участвуют в них. Недавно мы провели прием по случаю Праздника весны представителей китайской диаспоры и китайских студентов, которые учатся на Урале. И сегодняшний торжественный прием в определенной мере посвящен и этим торжествам.

Мы очень рады, что в этих праздниках наряду с китайцами участвуют и российские студенты.

Сейчас во многих странах мира Праздник весны становится частью жизни не только китайской диаспоры, но и местных жителей. Например, на площади Times в центре Нью-Йорка каждый год проходят красочные мероприятия с огромным числом участников и иллюминацией. Такие праздники теперь проходят также в Москве и Санкт-Петербурге. Красный цвет - это цвет Праздника весны и, например, в Петербурге в него окрашивается вечером одна из улиц города.

Как Генеральный консул КНР в Екатеринбурге, я очень надеюсь, что в следующем, 2018 году, при поддержке правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга мы тоже организуем традиционные для китайцев масштабные мероприятия, и в то же время интересные и привлекательные для жителей города.

- На Урале учится немало студентов из КНР. Многие студенты из России проявляют интерес к обучению в Китае. Как Генеральное Консульство будет в 2017 году способствовать молодежному и студенческому обмену между двумя странами? О каких мероприятиях можете рассказать уже сейчас?

Да, вы правы. Около двух тысяч студентов из Китая учатся в вузах Урала. В то же время многие уральские студенты учатся в Китае. Накануне в одном из крупных университетов Екатеринбурга после моего выступления один студент задал мне вопрос. Он рассказал, что учился в Промышленном университете Хэйлунцзян.

Сейчас обмен студентами происходит как на государственном, так и межуниверситетском уровне. Я рада констатировать, что такой обмен становится все более и более обширным. Мы постараемся приложить усилия к укреплению и расширению этой тенденции.

Если у нас появятся новые проекты или новая информация, мы обязательно объявим об этом на нашем сайте.

- В сентябре 2016 года ТАСС сообщал о том, что совместный российско-китайский университет в Шэньчжэне может принять студентов в 2017 году. Как в этом проекте могут участвовать студенты и преподаватели с Урала? Как способствует Генеральное консульство повышению студенческого и преподавательского обмена в этом проекте?

Да, совместный российско-китайский университет, созданный в городе Шэньчжэнь на базе Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, открывает двери для студентов всех стран. Организаторами проекта являются МГУ имени М.В.Ломоносова, Пекинский политехнический институт и Народное правительство Шэньчжэня. Изначально данный университет был проектом российского и китайского государств. Принимать студентов и аспирантов он начнет, действительно, с сентября 2017 года.

Я уверена, что у любых молодых специалистов и выпускников школ есть шанс учится в этом крупном и престижном совместном университете. Советую всем интересующимся посмотреть информацию на сайте университета, она обязательно публикуется. Но и мы тоже ретранслируем любую важную информацию, касающуюся этого проекта, на сайте Генконсульства. В нашей дипмиссии, кроме того, есть консул по образовательным вопросам, она сейчас внимательно следит за ходом этого проекта.

Справка

В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.

В прошлом году по объему торговли КНР сохранял первое месте среди стран-партнеров Сибирского федерального округа, и вышел на второе место среди стран-партнеров Уральского федерального округа. Страна является одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Объем торговли в 2015 году составил $860 млн, за первое полугодие 2016 года товарооборот достиг $295 млн, что на 8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.