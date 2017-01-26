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Топ-менеджмент группы ВТБ принял участие в Клубе директоров московских школ

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26 января, 15:17 UTC+3
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МОСКВА, 26 января 2017 г. В банке ВТБ 25 января состоялось очередное заседание Клуба директоров московских школ на тему "Роль школы в экономике страны". Открыл заседание клуба министр правительства Москвы, руководитель департамента образования Исаак Калина. Спикерами от Группы ВТБ стали Владимир Верхошинский, член правления банка ВТБ, и Алексей Заботкин, руководитель управления инвестиционной стратегии ВТБ Капитал. В мероприятии приняли участие более 150 директоров московских школ.

Исаак Калина отметил, что такие встречи с будущими работодателями московских выпускников - очень ценная возможность для директорского сообщества. "Москва есть и будет финансовым центром не только российского значения, это уже давно центр международного значения, поэтому финансовую отрасль мы рассматриваем как вполне привлекательную и очень большую по емкости для наших выпускников", - подчеркнул министр.

Владимир Верхошинский рассказал про свой профессиональный путь, уделяя особое внимание роли школы, а также поделился личным опытом в области менеджмента. "Клуб директоров московских школ - это современный, интересный и эффективный формат развития коллектива. Для Группы ВТБ и для меня лично большая честь принять участие в таком мероприятии", - отметил Владимир Верхошинский.

Алексей Заботкин представил участникам клуба свой взгляд на задачи, которые ставит перед системой образования современный этап экономического и технологического развития, и квалификации, и навыки, необходимые для успешной конкуренции на меняющемся рынке труда. "В XX в. система образования превратила крестьян в рабочих, водителей, клерков. В XXI веке ей предстоит превратить специалистов этих профессий в программистов, операторов роботизированных производственных цепочек, специалистов по artificial intelligence и big data", - подытожил он.

Кроме того, участники клуба обсуждали вопросы перспективного развития образования в стране и мире, технологий и инструментов повышения качества человеческого потенциала. В ходе дискуссии были затронуты такие темы, как результаты исследования PISA для России в целом и по Москве, а также современная экономической ситуация в России.

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