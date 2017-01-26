Конференция ВЭО, посвященная столетию российских революций XX века, прошла в Петербурге

МОСКВА, 26 января 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 26 января 2017 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, в рамках Абалкинских чтений Вольного экономического общества России (ВЭО России) состоялась Всероссийская научная конференция "Город трех революций: к столетию российских революций XX века".

Организатор: Вольное экономическое общество России при участии Института российской истории РАН, Института социологии РАН, Института экономики РАН, Российской национальной библиотеки, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Научный руководитель и модератор Абалкинских чтений: Д.Е. Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при правительстве Российской Федерации, член-корреспондент РАН.

Чем был для России революционный 1917 год на самом деле - трагедией или великим достижением, фатальной неизбежностью или спланированной извне акцией, шагом вперед или шагом в пропасть? Почему он произошел? Историки, экономисты, философы, политики и общественные деятели до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет, но ясно одно: русская революция ХХ века - это его главное событие, нарушившее историческую логику, изменившее мировое устройство.

"Конференция Вольного экономического общества - научная. Сегодня нам предстоит еще раз, с учетом векового опыта, осмыслить уроки событий столетней давности, - сказал президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей Дмитриевич Бодрунов. - При этом особо подчеркну, что столетняя дата - это не повод для сведения исторических счетов и политических спекуляций. Как отметил в декабрьском Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, "уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, укрепления общественного, политического, гражданского согласия". Достижение общественного консенсуса, консолидация нашего общества особенно актуальны и важны сейчас, когда экономисты страны активно работают над решением поставленной президентом задачи поиска новой модели развития нашей экономики, ее реформирования, модернизации общественных институтов. Без активной и осознанной поддержки гражданами осуществление реформ будет неэффективным. Это - один из важных императивов, вытекающих из анализа событий начала ХХ века, происходивших в нашем Отечестве; уроки их надо подробно обсуждать и анализировать. Конференция ВЭО России - первое из крупных мероприятий такого рода; полагаю, их будет в этом году немало. Проводя конференцию в сроки (по новому стилю), совпадающие с первыми днями первой русской революции 1905 года, и в стенах Таврического дворца Санкт-Петербурга - колыбели возникшего в ее результате российского парламентаризма, ВЭО России полагает важным подчеркнуть и еще раз обратить внимание на необходимость последовательности и продуманности любых проводимых реформ, поскольку именно "недосказанность" реформ 1905 года привела к общество к новым социальным потрясениям февраля и октября 1917 года. Мы намерены провести в рамках конференции обстоятельный анализ экономических и социальных аспектов этих исторических событий, анализ уроков истории и их значения для развития нашей страны".

На конференции с основным докладом выступил директора Института российской истории РАН Юрий Александрович Петров. "События 1917 года являлись единым революционным процессом, который нельзя делить на "хороший Февраль" и "плохой Октябрь", поскольку это была одна Великая революция, - подчеркивает Юрий Петров. - Очевидна аналогия с Великой французской, в которой тоже были различные этапы, и жирондисты, и якобинцы, но революция тем не менее рассматривается как единое целое".

С докладами также выступили вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Р.С. Гринберг; директор Социологического института РАН В.В. Козловский и другие.

Пленарное заседание Всероссийской научной конференции "Город трех революций: к столетию российских революций XX века" было посвящено анализу уроков революций ХХ века, актуальных для современной России.

В рамках конференции состоялись заседания круглых столов. В ходе дискуссий их участники обсудили экономические, социокультурные, исторические, историографические, философские аспекты и следствия революционных событий 1905-1917 годов.