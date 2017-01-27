Экс-руководитель "Фарм-Синтез" возглавил ГК "Фармконтракт"

В ГК "Фармконтракт" произошли серьезные кадровые изменения. Команда ведущего химико-фармацевтического холдинга России усилилась, одновременно расширен перечень услуг по созданию современного предприятия "под ключ" силами одного исполнителя.

Бывший генеральный директор АО "Фарм-Синтез" и АО "Рафарм" Тимофей Петров

возглавил ГК "Фармконтракт". Тимофей Петров имеет большой практический опыт в организации и проведении доклинических и клинических исследований, а в последние годы осуществлял руководство довольно крупными российскими фармацевтическими производителями лекарственных средств. "Непосредственное участие в организации процесса R&D, масштабирования производства лекарственных средств до промышленного уровня и вывод на рынок новых продуктов, которыми обладает новый генеральный директор холдинга, позволят усилить позиции ГК "Фармконтракт" как крупнейшего дистрибьютора технологического и лабораторного оборудования не только на Российском рынке, но и за его пределами. Более того, интеграция опыта Тимофея Петрова в комплексное направление по созданию фармацевтических предприятий от идеи до выпуска первой партии продукта приведет к росту эффективности выполняемых проектов и достижению заданных экономических показателей", - прокомментировал новое назначение президент холдинга Сергей Быковский.

Первым заместителем нового генерального директора станет Дмитрий Сомов, который обладает колоссальным опытом работы в области системы качества. Более того, Дмитрий Сомов аттестован в качестве Уполномоченного лица и является членом-корреспондентом Европейской Ассоциации Уполномоченных лиц, ECA и ISPE. В ГК "Фармконтракт" он займется стратегическим развитием холдинга: расширением потребительского рынка и клиентской базы. "За плечами Дмитрия большой опыт работы на фармацевтическом рынке, а благодаря глубоким знаниям в области самых современных методов и передовых технологий производства, контроля качества и организации бизнес-процессов, отвечающим всем международным требованиям и GxP стандартам, компания в самое ближайшее время выйдет на новый уровень своего развития, открывая новые направления", - пояснил Сергей Быковский.

Еще одно изменение в организационной структуре единственной в России компании,

предоставляющей в системе "одного окна" весь перечень услуг клиентского сервиса по созданию и оснащению фармацевтических производств, объектов химического синтеза, различных лабораторных комплексов, касается направления синтез субстанций. Это направление возглавил Константин Фроленков, который ранее занимал должность директора по технологии в "Новамедика". "Накопленный Константином опыт по организации производства фармсубстанций в соответствии с GMP, GLP, ISO, внутренними стандартами качества предприятия станет неоспоримым преимуществом в совокупности с квалификацией наших технологов при разработке адресных проектов технологических линий для отечественных фармкомпаний", - отметил президент ГК "Фармконтракт".

Руководителем направления, отвечающего за организацию полного цикла производства готовых лекарственных форм стал Александр Гринченко. В отличие от своих коллег Александр "вырос" в структуре холдинга и прошел путь от рядового менеджера до полноценного руководителя. То же можно сказать и о коммерческом директоре компании Оксане Якименко,

проделавшей за 4 года путь от руководителя проектно-технологического отдела до руководителя коммерческого блока всего холдинга.

Казалось бы, столь серьезные и значимые изменения в кадровой политике должны нести за собой и масштабные перемены в развитии холдинга. Однако, как отметил президент ГК "Фармконтракт" Сергей Быковский, новым в 2017 году станет только увеличение качества и объем выполняемых работ: "Мы планируем активно развивать новые направления, связанные с успешной реализацией проекта, минимизируя риски от привлечения к выполнению проекта сторонних организаций. В то же время, взятая еще в 2015 году на вооружение, стратегия по созданию и оснащению промышленных производственных площадок для выпуска фармацевтических субстанций, твердых, жидких и мягких лекарственных форм, БАВ и биопродуктов, создание вивариев и радиофармпроизводств "под ключ" не только сохраняется, но и планомерно расширяется. Только за прошлый год прирост компании превысил 60%, что подтверждает статус холдинга как крупнейшего игрока, продукты и услуги которого не просто востребованы рынком, но и необходимы.

С приходом практиков-производственников, построивших свою карьеру, что называется от станка, принимая непосредственное участие в разработке и производстве лекарственных средств, мы еще больше стали понимать потребности наших заводов: постановка методик, масштабирование производственного участка, снижение зависимости от импорта субстанций, а значит организация собственного участка по синтезированию молекул, поиск новых источников финансирования за счет предоставления контрактных услуг зарубежным коллегам… Вот лишь небольшой перечень направлений, которые будут развиваться холдингом в 2017 году".

По материалам Пресс-службы ГК "Фармконтракт"