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Sezar Group построил первую очередь ЖК "Рассказово" на год раньше срока

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27 января, 14:22 UTC+3
Компания стала первым застройщиком, официально отразившим сокращение срока строительства в проектной декларации и ДДУ. Четыре дома на 2163 квартиры сданы в эксплуатацию.
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Досрочная сдача первой очереди жилого комплекса "Рассказово"

Четыре дома на 2163 квартир сданы в эксплуатацию на год раньше заявленного на старте продаж срока. Впервые о сокращении срока строительства ЖК "Рассказово" представители Sezar Group заявили в апреле 2015 года. Более того, серьезность намерений компания подтвердила внесением соответствующих изменений в проектную декларацию.

По словам Александра Кушнарева, исполнительного директора холдинга, Sezar Group стала первой и единственной компанией, отразившей сокращение срока строительства  в договоре долевого участия.

Он также подчеркнул, что холдинг расширил оценку первой очереди, и по итогам внутреннего аудита оптимизировал строительные процессы , что позволило уже в 2016 году  сдать в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, а не два.

Уже второй раз Sezar Group сдает проект в эксплуатацию досрочно. ЖК "Николин парк" был построен на полгода раньше заявленного срока.

На сегодняшний день 98% квартир в первой очереди ЖК "Рассказово" проданы. Вторая очередь жилого комплекса будет сдана в эксплуатацию в конце 2017 года. На данный момент максимальный объем доступных  предложений квартир — в шестом и седьмом домах.

О жилом комплексе

ЖК "Рассказово" - это проект комплексного освоения территории в Новой Москве. Этот жилой комплекс комфорт-класса расположен в окружении природного заповедника Ульяновский лесопарк, и в тоже время отличается удобной транспортной доступностью: всего 7 км до МКАД по Киевскому и Боровскому шоссе. В 2017 году в непосредственной близости откроется метро "Рассказовка". На территории жилого комплекса будет построена школа, детский сад, поликлиника, торговый центр, многоуровневый паркинг, парковая зона с благоустроенной набережной собственного лесного озера.

Архитектура ЖК "Рассказово" — гармоничное соединение стилистики монументальной классики Москвы 30-40-ых гг. и современных стандартов жилой недвижимости. Дворы жилых домов — полностью закрытая от автомобильного трафика территория, площадью порядка 1 га. При зонировании дворов учтены интересы всех категорий жителей: семей с детьми, пожилых людей и молодежи. Каждый двор жилого комплекса "Рассказово" имеет уникальное проектное решение, двух одинаковых нет.

Покупателям квартир в ЖК "Рассказово" доступно более 100 вариантов базовых планировочных решений, а благодаря тому, что все квартиры реализуются с возможностью свободной планировки, при необходимости — доработать его с учетом индивидуальных потребностей семьи. В частности в ЖК "Рассказово" большой выбор квартир, количество окон в которых превышает базовое количество комнат, а это позволяет при необходимости выделить дополнительную спальню и детскую.    

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