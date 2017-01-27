Жители Псковской области поблагодарили МРСК Северо-Запада за помощь в тушении пожара

В адрес директора филиала МРСК Северо-Запада "Псковэнерго" Константина Михайлова пришло благодарственное письмо от жителей деревни Раково Печорского района: "Мы, жители деревни Раково, хотим выразить свою благодарность работникам "Псковэнерго" Руслану Ториму и Сергею Богородицкому. 17 октября 2016 года они осуществляли оперативный выезд в нашу деревню и увидели, что в одном из домов начался пожар. Они сразу сообщили об этом в дежурную часть МЧС, а затем самостоятельно приступили к тушению огня. Вскоре приехала бригада пожарных, которым энергетики помогли ликвидировать пожар до конца".

Руслан Торим и Сергей Богородицкий – рядовые работники оперативно-выездной бригады РЭС № 2 Северных электрических сетей. Героями они себя не считают. Реакции жителей даже немного удивлены. О событиях того дня вспоминают без пафоса и спокойно. Считают, что действовали так, как и были должны, тем более что времени на раздумья в таких случаях не бывает.

"В ту смену всё было как обычно, - рассказывает Руслан. Несколько звонков от потребителей, очередным стал из деревни Раково. Приехали, осмотрели подстанцию. И только мы успели подать заявку диспетчеру на обход линии, как увидели, что над крышей крайнего дома взмывает столб дыма".

Сообщив о возгорании диспетчеру и обесточив электроустановку, Руслан выхватил из машины огнетушитель и побежал к горящему дому. Людей на улице не было, никто не кричал и не звал на помощь. Дорога была каждая секунда. Огнетушителем Руслану удалось выбить окно и сбить пламя. Затем уже подбежали соседи с вёдрами, помогали кто как мог.

Окончательно побороть огонь удалось прибывшему через 20 минут пожарному расчёту. После этого энергетики восстановили подачу электроэнергии жителям Раково и вернулись на дежурство.

"Работы у нас всегда хватает, - смеются Сергей Николаевич и Руслан, а экстремальные ситуации – повседневность для оперативно-выездной бригады. Разница лишь в том – что один день пройдет спокойнее – а другой – напряжённее".