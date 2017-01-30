Прибыль предприятий рыболовства и рыбоводства в 2016 году выросла на 31,9%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций рыбной отрасли в январе-октябре 2016 года, который составил в 2016 году 70,1 млрд рублей, что на 41,6% больше показателя аналогичного периода 2015 года. Прибыль предприятий рыболовства и рыбоводства выросла на 31,9 % до 71,2 млрд рублей. Однако, несмотря на положительные финансовые результаты, рыба остается для россиян еще дорогим и редким блюдом на столе.

Ситуацию прокомментировал учредитель благотворительного фонда VVN, автор программы "Доступная рыба", действующей в Приморье, Владимир Николаев.

"Действительно, в магазинах и на рынках морепродукты стоят недешево. Проблема в том, что на рынок рыба попадает через двух-трех посредников, и соответственно, каждый из них имеет свою маржу, которая и увеличивает конечную цену. Мы же выстраиваем логистику, минуя всяких посредников, чтобы рыба попадала на рынок, так сказать "от производителя", - сказал он.

"Когда мы продаем рыбу по реальным ценам, конкурентам приходится также снижать стоимость. Но даже при этом на сегодняшний день рыба по нашей программе имеет самую низкую стоимость в Приморском крае. Килограмм горбуши у нас стоит 60 рублей (170-190 на рынке), навага – 85 рублей (190-200 на рынке). При этом вся рыбопродукция высокого качества. Ежемесячно у нас примерно 30-40 тысяч покупателей", - добавил Владимир Николаев.