Имена 47 популяризаторов попали в шорт-лист премии "За верность науке"

МОСКВА, 30 января 2017 г. /Пресс-центр премии/. Экспертный совет III Всероссийской премии "За верность науке" сформировал шорт-лист претендентов на получение награды Министерства образования и науки Российской Федерации за достижения в области просветительства. Торжественная церемония награждения финалистов и лауреатов премии состоится 08 февраля 2017 года в День российской науки в Московском международном Доме музыки.

"Начинается финальный тур, на котором экспертный совет путем рангового голосования определит список лауреатов и дипломантов премии в каждой номинации. А по результатам голосования оргкомитет премии утвердит список финалистов в каждой номинации. В этом году в список номинантов попали самые достойные и профессиональные работы", - говорит Ольга Соломина, председатель организационного комитета премии.

В шорт-лист попали проекты таких СМИ, как телеканал "Культура", "Наука", радио "Эхо Москвы", журнал "В мире науки", "Наука и жизнь", "Популярная механика" и других. В список возможных победителей среди научно-популярных проектов попали фестиваль актуального научного кино "ФАНК", просветительский проект "Открытый университет" и другие. Полный список проектов, попавших в шорт-лист премии "За верность науке", доступен на сайте.

При выборе номинантов среди СМИ учитывались социальная значимость журналистских материалов, актуальность и достоверность информации, качество и глубина освещения хода развития российской науки. Для просветительских проектов в качестве критериев использовались охват аудитории, результативность работы и инновационность форматов. На номинацию "Популяризатор науки - 2016" выдвинуты персоны, сделавшие значительный личный вклад в распространение научных знаний.

Всероссийская премия "За верность науке" учреждена Министерством образования и науки Российской Федерации с целью поощрения журналистов, ученых и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение. В этом году в премии появилась новая номинация "Лучшая радиопрограмма о науке".

Пресс-центр премии "За верность науке"

Лукьянчиков Максим

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