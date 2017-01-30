Банк "Югра" поддержит волейбольное "Динамо" в новой встрече с "Заксой"

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Банк "Югра" - официальный спонсор мужского волейбольного клуба "Динамо" (Москва) - поддержит игроков во встрече с польским клубом "Закса" в четвертом туре Лиги чемпионов.
Битва сильнейших команд группы "А" состоится 1 февраля в Кедзежин-Козле (Польша), на домашней площадке "Заксы". Несмотря на проигрыш в предыдущем матче - бело-голубые уступили полякам со счетом 1:3 - шанс оказаться в числе 12 лучших у москвичей довольно высок.
По итогам состоявшихся встреч команда Юрия Маричева заработала 6 очков и находится на втором месте турнирной таблицы, ее опережает "Закса" с 9 очками. Бельгийская "Нолико" и турецкий "Истанбул ББ" заметно отстают от лидеров с 2 и 1 очками, соответственно.
Следующий матч москвичи сыграют 15 февраля с "Истанбулом", а 1 марта, в рамках шестого тура Лиги чемпионов, команда примет на домашней арене "Нолико".
Лига Чемпионов (CEV Champions League) - ежегодный европейский турнир, проходящий под эгидой Европейской Конфедерации волейбола. В современном формате турнир проводится с 2000 года. В течение 17 лет российские команды становились победителями восемь раз, в том числе в последних пяти розыгрышах подряд. На сегодняшний день высшим достижением московского "Динамо" в Лиге чемпионов являются серебряные медали, завоеванные в 2010 году.
ПАО Банк "Югра" - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.