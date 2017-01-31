"Ледовая Москва" на Поклонной горе готовится к Масленице

МОСКВА, 31 января 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлится до конца зимы.

Сегодня в Ледовой Москве начинается масштабная подготовка к Масленице. На площадке фестиваля - Входной площади Парка Победы - идет реконструкция ледовых скульптур.

Восстановление скульптур будет вестись параллельно с работой фестиваля в обычном режиме.

В эти дни Ледовая Москва получит вторую жизнь. В течение первых дней февраля посетители получат уникальную возможность посмотреть на завораживающую работу мастеров по льду. Все работы проходят в безопасной зоне, рядом можно кататься с горок и смотреть на уже отреставрированные сияющие скульптуры.

В этом году впервые ледовый проект растянулся на столь длительный срок. Его планировали завершить 29 января 2017 г., но по многочисленным просьбам посетителей организаторы приняли решение продлить его до 26 февраля.

Как отмечает организатор фестиваля, президент общенациональной программы "В кругу семьи" Александр Ковтунец: "Впереди - грандиозное мероприятие - Масленица. В течение четырех праздничных выходных дней с 23 по 26 февраля "Ледовая Москва. В кругу семьи" предложит посетителям новую развлекательную программу. На время Широкой Масленицы вся площадка Ледовой Москвы будет занята традиционными народными гуляниями: сжигание чучела, веселые игры и русские забавы, настоящие скоморохи, кукольный театр, концертная программа и вкусные угощения с разнообразными блинами - все это создаст особую атмосферу большого праздника. Приходите всей семьей на Масленицу в Ледовую Москву!"

Пресс-центр - Анастасия Остапенко, аккредитация на мероприятия по тел.: 8(925) 610-86-23, e-mail: anast.ostapenko@mail.ru.

Напоминаем, что фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит на Входной площади Парка Победы - рядом с выходом из метро Парк Победы. Ледяные скульптуры достигают 5-6 метров, самая высокая из них - Спасская башня Кремля, высотой более 10 метров.

Самые яркие достопримечательности регионов России объединены в авторские скульптурные композиции. Каждая из них радует не только своей красотой, но и рассказывает о чудесных местах и обитателях разных уголков страны. К примеру, на Дальнем Востоке гости фестиваля встретятся с Амурским тигром, увидят Триумфальную арку из города Благовещенск и познакомятся с графом Николаем Муравьевым-Амурским. Из других российских достопримечательностей - мамонтенок Люба, первый паровоз братьев Черепановых, Ласточкино гнездо и многие другие.

Чудесным развлечением фестиваля стал городок сказок, где можно сфотографироваться на троне сказочной королевы, увидеть легендарный летучий корабль, прокатиться в санях на тройке белоснежных лошадей и посмотреть на себя в ледяное зеркало из сказки о Белоснежке.

Вечером в Ледовой Москве тоже очень красиво - скульптуры подсвечиваются разными цветами и создают особое праздничное настроение, так что отдохнуть здесь можно с удовольствием в любое время суток!

Место проведения: Входная площадь Парка Победы.

Стоимость билетов: 350 рублей (взрослый), 250 рублей (детский), дети до 5 лет бесплатно.

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