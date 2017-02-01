Главы крупнейших российских компаний примут участие в Российском инвестфоруме в Сочи

МОСКВА, 1 февраля /Росконгресс/. Российский инвестиционный форум - главное деловое событие для презентации инвестиционного и экономического потенциала России - состоится 27 и 28 февраля 2017 года.

В работе форума в этом году примут участие около 4000 человек. Сочинский форум традиционно собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов.

О своем участии в мероприятии уже заявили руководители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии. Среди них - генеральный директор METRO Cash & Carry LLC Джери Калмис, генеральный директор Siemens LLC Дитрих Мёллер, главный исполнительный директор Emerald Town Construction Group Рахимулла Рахим.

В числе подтвержденных лидеров российских компаний - президент нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов; президент Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг; президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф; председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков; президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин; председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер; генеральный директор АО "Росгеология" - председатель правления Роман Панов и другие.

Участие в Российском инвестиционном форуме примут представители федеральных органов власти - заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, министр энергетики РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и другие.

В 2017 году в качестве партнеров выступят следующие компании: ПАО "Газпром" - официальный партнер; Сбербанк - банк-партнер; ПАО "Ростелеком" - телекоммуникационный партнер; Внешэкономбанк, АО "АИЖК", ПАО "ГМК Норильский никель", Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" - партнеры по деловой программе; ОАО "РЖД", ПАО "ЛУКОЙЛ" - партнеры по организации; мероприятие пройдет при поддержке госкорпорации "Ростех".

Оператором форума выступает Фонд "Росконгресс".

Подробная информация: http://www.rusinvestforum.org

О фонде "Росконгресс"

Фонд "Росконгресс" основан в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных мероприятий социально-экономической направленности. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

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Пресс-служба фонда "Росконгресс"

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